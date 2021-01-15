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【新冠肺炎】2020年訪港旅客人次僅357萬按年跌逾9成　旅發局：做好部署復甦旅遊業

社會 15:20 2021/01/15

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旅發局公布2020年訪港旅客數字。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，過去一年重挫旅遊業，訪港旅客量大幅減少，去年訪港旅客量只有350多萬人次，按年大跌超過9成。旅發局指，旅客多因探親或有必要而來港，「真旅客」近乎零，但局方已做好部署，將與業界準備復甦旅遊業。

今日（15日）公布，2020年初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%，更是旅發局自2002年起有公布每年訪港旅客量以來，數字最少的一年。

2020年整體訪港旅客初步數據

客源市場 12月（按年比較） 1至12月（萬）（按年比較）
內地 2,425 (-99.9%) 270.6 (-93.8%)
非內地* 2,442 (-99.7%) 86.2 (-92.9%)
  短途 1,159 (-99.7%) 36.0 (-94.3%)
  長途 861 (-99.7%) 33.0 (-91.6%)
  新市場 331 (-99.2%) 5.4(-91.5%)
總數 4,867 (-99.8%) 356.9 (-93.6%)
*非內地數字包括：短途、長途、新市場及澳門旅客
註: 因四捨五入關係，個別項目的數字加起來可能與總數略有出入
資料來源：香港旅遊發展局

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旅發局解釋，旅客主要於去年1月時來港，但隨著香港以至全球於去年2月陸續爆發新冠肺炎疫情，本港去年3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要到訪的原因，真正旅客已跌至近乎零。

本港旅遊業表現

年份 整體訪港旅客
2020* 356.9萬（按年下跌93.6%）
2019 55,912,609
2018 65,147,555
2017 58,472,157
2016 56,654,903
2015 59,307,596
2014 60,838,836
2013 54,298,804
2012 48,615,113
2011 41,921,310
2010 36,030,331
2009 29,590,700
2008 29,506,600
2007 28,169,300
2006 25,251,100
2005 23,359,417
2004 21,810,630
2003 15,536,839
2002 16,566,382
*初步數據
註：2006至2009年訪港旅客數字經四捨五入至千位。
資料來源：香港旅遊發展局

旅發局主席彭耀佳博士形容，旅遊業經歷了艱難的一年，面對挑戰，局方因應疫情變化及新常態的出現，制訂新策略，在旅客未能到訪的大環境下，先做好本地氣氛，同時維持香港的國際曝光，希望待疫情好轉後，可以吸引旅客盡快重臨。

彭耀佳說，踏入2021年，旅發局已做好部署，為旅遊復甦作好準備，將進一步加強與業界合作，共同開發新的產品及行程，並提升香港服務水平，以好客形象迎接旅客。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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