【新冠肺炎】2020年訪港旅客人次僅357萬按年跌逾9成 旅發局：做好部署復甦旅遊業
社會 15:20 2021/01/15
新冠肺炎肆虐全球，過去一年重挫旅遊業，訪港旅客量大幅減少，去年訪港旅客量只有350多萬人次，按年大跌超過9成。旅發局指，旅客多因探親或有必要而來港，「真旅客」近乎零，但局方已做好部署，將與業界準備復甦旅遊業。
今日（15日）公布，2020年初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%，更是旅發局自2002年起有公布每年訪港旅客量以來，數字最少的一年。
2020年整體訪港旅客初步數據
|客源市場
|12月（按年比較）
|1至12月（萬）（按年比較）
|內地
|2,425 (-99.9%)
|270.6 (-93.8%)
|非內地*
|2,442 (-99.7%)
|86.2 (-92.9%)
|短途
|1,159 (-99.7%)
|36.0 (-94.3%)
|長途
|861 (-99.7%)
|33.0 (-91.6%)
|新市場
|331 (-99.2%)
|5.4(-91.5%)
|總數
|4,867 (-99.8%)
|356.9 (-93.6%)
|*非內地數字包括：短途、長途、新市場及澳門旅客
|註: 因四捨五入關係，個別項目的數字加起來可能與總數略有出入
|資料來源：香港旅遊發展局
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旅發局解釋，旅客主要於去年1月時來港，但隨著香港以至全球於去年2月陸續爆發新冠肺炎疫情，本港去年3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要到訪的原因，真正旅客已跌至近乎零。
本港旅遊業表現
|年份
|整體訪港旅客
|2020*
|356.9萬（按年下跌93.6%）
|2019
|55,912,609
|2018
|65,147,555
|2017
|58,472,157
|2016
|56,654,903
|2015
|59,307,596
|2014
|60,838,836
|2013
|54,298,804
|2012
|48,615,113
|2011
|41,921,310
|2010
|36,030,331
|2009
|29,590,700
|2008
|29,506,600
|2007
|28,169,300
|2006
|25,251,100
|2005
|23,359,417
|2004
|21,810,630
|2003
|15,536,839
|2002
|16,566,382
|*初步數據
|註：2006至2009年訪港旅客數字經四捨五入至千位。
|資料來源：香港旅遊發展局
旅發局主席彭耀佳博士形容，旅遊業經歷了艱難的一年，面對挑戰，局方因應疫情變化及新常態的出現，制訂新策略，在旅客未能到訪的大環境下，先做好本地氣氛，同時維持香港的國際曝光，希望待疫情好轉後，可以吸引旅客盡快重臨。
彭耀佳說，踏入2021年，旅發局已做好部署，為旅遊復甦作好準備，將進一步加強與業界合作，共同開發新的產品及行程，並提升香港服務水平，以好客形象迎接旅客。
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記者：陳曉瑩