官中教師涉採不當偏頗教材恐遭革職釘牌　楊潤雄：會按程序及懲處處理

▲ 教育局局長楊潤雄今日（15日）表示，一名官立中學教師或採用了不當及偏頗教材，正接受當局調查。（資料圖片）

去年九龍塘宣道小學及可立小學先後有教師被教育局「釘牌」，有報道指首度有官校教師亦正面臨除牌，消息指該教師於黃大仙龍翔官立中學任教通識科。教育局局長楊潤雄今日（15日）表示，一名官立中學教師可能採用了不當、偏頗或錯誤的教材，有關個案仍在調查階段，強調會按既定程序處理。

教育局早於2019年底首度披露一名官校教師因涉及使用不當教材遭停職受查。今日有報道引述消息指，局方已完成相關調查，正考慮取消其教師註冊，該名教師可能成為首名面臨釘牌的官校教師；該報道亦指，該教師屬公務員編制，教育局將轉介公務員事務局召開紀律聆訊，若被裁定行為不當，將面對逼令退休及革職等處分。

楊潤雄今日出席活動後被問到涉及哪些教材，以及需否革職處分等，楊回應表示，早前提及部分涉個案仍在調查，當中一名官立中學教師可能用了不當、偏頗或錯誤的教材，但由於個案目前仍在調查階段，認為現時過早討論如何處分。他強調會按處理教師註冊的既有程序處理，因官校教師亦是公務員，當局會按公務員相關規矩或條例處理，若涉及失職行為，會按程序及懲處處理。

被問到偏頗教材涉及哪個科目，楊潤雄指，處理教師專業操守和註冊問題是由常任秘書長處理，他個人沒有直接參與，故他我不能回答涉及哪些內容，局方會在個案完成處理後，因應情況作適當公布。

教協接獲數名官校教師求助 暫未收到當局通知將被除牌

TOPick記者今日致電龍翔官中，職員稱沒有收到有教師面臨除牌的消息，對於是否有教師停職受查稱「唔係太清楚」，著記者向教育局查詢。教育局回覆查詢時未有正面回應涉事教師是否在龍翔官中任教，僅稱按一貫做法「不會就正在處理的個案作出評論」。

教協透露收到數宗官校教師的求助個案，惟目前未有求助教師收到當局有意取消其註冊的通知，教協非常關注有關教育局擬取消第3位教師註冊的報道，但由於楊潤雄早前已公開提及或會取消第三位教師的註冊，教協會密切跟進事態發展，並全力為相關教師提供協助。

教育局補充指「正按公務員紀律機制處理中」，如涉及專業失德的官校教師為註冊教師，教育局會按《教育條例》和既定做法跟進個案，嚴重失德教師會被取消教師註冊；若經調查後證實對官校教師的投訴個案成立及有關教師違反紀律，教育局會考慮有關教師所犯不當行為的嚴重程度及細節，視乎每宗個案的個別情况，根據有關的公務員紀律機制，對有關官校教師採取適當的跟進行動。

教育局指，自2019年6月至2020年10月，教育局接獲262宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查226宗個案，當中85宗不成立。截至2020年11月底，成立的個案中，教育局取消了2名教師的註冊，向23名教師發出譴責信、13名教師發出書面警告、20名教師作出書面勸喻及22名教師作出口頭勸喻。其餘初步認為有機會成立的個案，現正按既定程序處理，包括考慮有關教師的回應，以決定適當的跟進行動。

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責任編輯：馮琪雅