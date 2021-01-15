【野外步出】趙慧珊挑戰膽量與方紹聰玩游繩　Aka嘈到拆天：應震穿他們耳膜

▲ 趙慧珊玩游繩。

趙慧珊（Aka）早前推出歌曲《Fearless》，喻意自己跟歌名一樣要無所畏懼，克服不同困難。Aka繼早前挑戰高空滑翔傘、再到狗場做義工克服被狗吠傷的陰影後，再嘗試玩另一種極限運動，最近拍TVB節目《野外步出》，與主持方紹聰去上山玩游繩，挑戰膽量。

挑戰岩石游繩當日，Aka與方紹聰及兩名教練一行4人原本打算先在岩石底的位置練習，卻突然下起雨來，眾人唯有先在山上找地方避雨，待雨停後再挑戰。

對此，Aka表示︰「天氣不太好，有落過雨，路與石都比較濕，自己比較擔心跣倒，而訓練後又不唔多要落雨，希望天公造美，挑戰時會好天啦。」

想試玩笨豬跳

今次Aka要挑戰從50米高的岩石游繩下來，儘管練習游繩的位置只有幾米深，不過自言畏高的Aka練習時「嘈到拆天」。

她笑說︰「試了第一次訓練，原來真是好驚，落去位置係90度，像要爬牆般，所以非常緊張，而且嗌得好厲害，應該是震穿他們耳膜，不過我覺得整個過程都幾好玩，教練都有讚我。」

雖然是游繩「新手」，不過Aka在教練協助下最終挑戰成功，事後直言非常開心，並似乎愈玩愈大膽，豪言要試更多不同的極限運動︰「現在我的心情容易去適應這些極限運動，好想去試下多些不同極限運動，例如笨豬跳及飛天繩索，由一座山飛去另一座山，自己好想玩。」

