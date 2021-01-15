反黑警串謀假扮掃蕩非法賭場　否認妨礙司法公正受審

▲ 被告趙廣林（右）、張子健（左）。（陳國峰攝）

4名反黑組警察涉於2018年串謀社團人士在荃灣非法賭場內進行虛假掃蕩行動，安排假賭客及藏起部分非法賭博工具，事件遭臥底探員揭發。4名涉案警員否認串謀妨礙司法公正罪，今（15日）於區域法院受審。控方開案陳詞指，臥底探員曾到警署與4名被告會面，被告指示臥底佈置賭場；被告在調查報告及警員記事冊中訛稱事前曾到賭場偵查，但閉路電視拍攝到他們當時正身處警署內。

▲ 被告賴福康。（陳國峰攝）

涉案4名被告趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）及張子健（28歲）否認1項串謀妨礙司法公正罪；同案另一名為賭場負責人的被告陳少寶則早前承認控罪。

控方今開案陳詞指，警方自2016年12月起派臥底探員滲入社團1個派系，該派系「阿頂」為王偉軍。臥底於2018年到派系1個位於荃灣德豐工業中心的非法賭場工作，該賭場內有3部釣魚遊戲機，而賭客可以將現金和遊戲積分兌換。

2018年6月18日，臥底收到王的指示，將賭場內2部釣魚遊戲機、現金入錢機及多部閉路電視鏡頭，運送到荃灣金星遊戲機中心。王又著臥底聯絡「反黑南哥」，即次被告賴福康，王指已與警方安排6月22日到賭場搜查，將安排陳及4名假賭客被捕，並留下1部釣魚遊戲機和3,000元現金。

▲ 被告傅裕文。（陳國峰攝）

臥底於同年6月20日晚上，到荃灣警署外會合賴和第3被告傅裕文，賴自稱「反黑南哥」，又介紹傅為「阿朗」。兩人帶臥底到警署3樓309室，並介紹臥底予首被告趙廣林和第4被告張子健認識，趙和張分別自稱「阿頭」和「左輪」。

賴及傅其後詢問臥底釣魚遊戲機的玩法，賴又指示臥底佈置賭場，提議臥底放置香煙、飲品及單位租約在賭場內。賴又著臥底搬走賭場內大部份椅子，指賭場內只有1部遊戲機，卻有20至30張椅子，並不合理。

賴又對假賭客的安排提出要求，指「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。賴著臥底為賭場前門閉路電視系統加裝硬碟，趙亦指「整返個Hard disk上去先似樣」。會面中，臥底主要與賴和傅交談，而趙和張一直在場聆聽，沒有提出反對。

▲ 被告趙廣林。（陳國峰攝）

賴於翌日致電臥底，指賭場須於6月22日晚上11時前準備就緒，他與同伴將於11時後到場，屆時將預先致電臥底，惟搜查行動最終取消。

及至同年6月27日，4名被告被捕。警方調查後發現，傅在調查報告中虛假地表示，臥底於2018年6月20日以線人身份與他們會面，及指搜查前曾多次偵查賭場單位，惟閉路電視片段顯示4名被告於相關時間在警署大樓內出現；4名被告在警員記事冊內亦有類似記載。

警誡下，賴和張保持緘默；傅稱6月20日與臥底會面是為了收集三合會線報；趙則稱沒有接觸過王，但得悉賴有接觸王。臥底另於認人手續中認出各被告。案件下周一（18日）續審。

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記者：王仁昌