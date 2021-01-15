【Apple TV＋劇集】《鬼眼》導演監製《靈異女僕》　嬰兒人偶離奇變真BB

▲ 由《鬼眼》導演禮切沙也馬蘭監製、「榮恩」Rupert Grint有份演出的《靈異女僕》，已獲Apple TV＋續訂第3季。

大受好評的Apple TV+原創劇集《靈異女僕》（Servant），由《鬼眼》（The Sixth Sense）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）監製，第二季即將上架。這劇不血腥驚嚇，故事卻令人愈睇愈心寒，而怪事頻生，正是源於主角夫婦不接受其初生兒子喪生的事實。

《靈異女僕》由曾自編自導《鬼眼》、《異能仨》（Glass）等驚慄片的導演禮切沙也馬蘭監製，並由英國編劇Tony Basgallop主創，禮切沙也馬蘭有份執導首季其中兩集，以及第二季的其中一集。

▲ 劇中Sean是美食顧問，經常在家工作，為太太炮製食物，而廚房和飯桌也成為此劇重要場景。

此劇特點是主要演員只得4位，而且劇情主要是發生於主角夫婦的屋內。首季講述居於美國費城的一對中產夫婦Sean及Dorothy（Toby Kebbell及Lauren Ambrose飾演），丈夫是名廚，太太是電視台知名記者。Dorothy的初生兒子Jericho不幸早逝，Sean找來幾可亂真的替代嬰兒人偶，以安撫Dorothy的創傷後遺。

人偶公仔一夜間變真人

Dorothy竟然對人偶呵護備至，甚至請來保母Leanne（Nell Tiger Free飾演）照顧。陰沉的Leanne到來後發生連串怪事，嬰兒公仔一夜間竟變成了真人！

Dorothy的弟弟Julian（《哈利波特》電影系列「榮恩」Rupert Grint飾演）介入查探，他與Sean查出Leanne疑似是倫常血案的受害人，並發現她藏有邪教物品。

首季揭開了導致Jericho死亡的原因，但到底真人嬰兒Jericho從何而來？Leanne到這對夫婦的家當保母是否另有目的？這些都要留待第二季解開。

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由食物帶出不安感

一如禮切沙也馬蘭的電影，這劇也沒有刻意炮製驚嚇令觀眾尖叫，反而是透過大屋內陰暗的光綫，仔細呈現Sean劏鰻魚等處理肉類的場面，帶來令人不安的感覺。

主創人Tony Basgallop自揭少年時曾學廚，與此同時，他認為食物往往是家庭溝通的橋樑，充滿象徵意義，也因此他把男主角設定為在家研究新菜餚的名廚顧問，失去味覺，也彷彿失去和家人溝通的能力。而男主內女主外的設定，他們如何看待事業和家庭責任的態度，也是此劇令人反思的地方。

印度裔的禮切沙也馬蘭曾表示，他的作品少不了靈異元素，不過他指出，這家人的問題，其實源於他們不肯面對嬰兒已死的現實，千方百計活着虛假的世界之中，沒有真正的哀悼，令他們陷入瘋狂的邊緣。

雖然第二季多了許多黑色笑料，但禮切沙也馬蘭指出，這些黑色幽默都是源自角色內心的痛苦。

INFO

《靈異女僕》第二季（共10集）

1月15日起Apple TV＋上架

記者：胡慧雯