【新冠肺炎】新增38宗確診　35宗屬本地感染包括14宗不明源頭

本港新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增38宗確診，包括21男17女，年齡由6個月至75歲，3宗屬輸入性個案，35宗屬本地感染，當中4宗與中九龍幹線群組相關，17宗與其他個案相關，14宗暫時源頭不明。另外有約40多宗初步陽性個案，累計9,453宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

因應油麻地及佐敦近日出現多宗感染個案，涉及多幢環境擠迫的舊式樓宇，食物及衞生局局長陳肇始指出，政府會東至彌敦道，西至渡船街，北至甘肅術，南至佐敦道進行小區強制檢測，涉及20幢大廈，有數千名居民，相關人士在明天至1月18日的3日內接受檢測，他們可到官涌體育館內設檢測中心，以及梁顯利社區檢測中心。

至於油尖旺區爆疫原因，張竹君解釋，中九龍幹線和將軍澳－藍田隧道的工友，大多住在爆疫地區、一名工友可能家庭成員數目多，牽涉7至8戶家庭，涉事家庭成員再與同座大廈或鄰居傾談，而工友的家人多為任職清潔、保安、餐廳工作，導致本地傳播。

張竹君表示，3宗屬輸入個案，包括一名瑞士到港的空中服務員；一名印尼抵港的人士，抵港後進行21日隔離檢測，曾進行3次檢測，前兩次均呈陰性，最新一次檢測於隔離第19日進行，如果呈陽性；一名菲律賓籍外傭1月2日抵港亦對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

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油尖旺區多幢大廈爆疫，食物及衞生局表示，由於樓宇比較舊式及擠迫，政府會東至彌敦道，西至渡船街，北至甘肅術，南至佐敦道進行小區強制檢測，希望達至小區清零目標。詳情即看：【下一頁】

再多2幢大廈列入強制檢測範圍，包括涉柴灣峰華邨曉峰樓有2個單位確診；另一處位於油麻地碧街15至27號Ａ，涉及3個確診單位。詳情即看：【下一頁】

多名記者問道有關油尖旺小區強制檢測詳情，更質疑衛生署及當局沒有溝通。惟張竹君回應指暫時未有進一步資料，僅稱已知政府正在安排。詳情即看：【下一頁】

有油尖旺區區議員表示，希望政府可開放油尖旺多元文化活動中心進行檢測，避免所有須檢測人士到梁顯利油麻地社區中心進行檢測；而他們亦已安排翻譯，為當區尼泊爾人解釋檢測安排。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得62宗呈報個案，而今日再多53名確診病人出院，至今共有8,684名病人康復出院。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜