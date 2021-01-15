【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑

▲ 36歲尹恩惠被傳過度整容，嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑。

曾主演韓劇《宮》、《咖啡王子1號店》的36歲韓國女星尹恩惠，數年前經歷服裝設計比賽抄襲風波後，人氣大不如前。近年尹恩惠熒幕演出減產，反而活躍在YouTube、IG等網絡平台分享日常。而她最近曬出的一張相片中，就被網民質疑為整容過度。

▲ 尹恩惠最近在IG曬近照。（圖片來源：Instagram）

尹恩惠12日在IG公開幾張近照，並寫上：「祝你度過愉快的一天。」幾張照片中的尹恩惠衣著打扮一樣，有一些是沒有表情的全身相，也有一張是大寫近鏡相，相中可見她笑起來時，嘴角皺紋和蘋果肌異常顯眼，幾乎是連成一線，笑容僵硬。

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其實尹恩惠早兩年復出主演電視劇《心動警報》時，已被評價外貌與以往有差別。有網民認為她的兩頰蘋果肌位置相當不自然，笑起來時嘴角好像縫起來，更有人認為她的笑靨看起來像小丑。

然而也有部分支持者認為，她依然保養得很好，並大讚她和以前變化不大：「還是很漂亮！」亦有人認為她的狀態不錯，只是比過往胖了一點。

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責任編輯：羅嘉欣