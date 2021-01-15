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【財政預算案】旅遊業建議港府全民派5,000元消費券　接種疫苗者外遊免檢疫

社會 16:16 2021/01/15

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香港旅行社解困大聯盟提交《財政預算案》建議書。（香港旅行社解困大聯盟圖片）

新一份《財政預算案》將於今年2月發表，旅遊業向政府提出27項建議，要求港府制定一套完整政策支援旅遊業復甦，包括推動全民檢測及加快接種疫苗進度，繼而為已接種疫苗人士外遊時豁免隔離檢疫；並向市民派發5,000元的配對式消費券，推動香港經濟重回增長。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良聯同發起成員李振庭及蘇子楊，今日（15日）到政府總部遞交聯盟對《財政預算案》的建議書，部分建議包括：

  • 政府向中央爭取，再次派檢測支援隊赴港，推動全民檢測，並且加快接種疫苗的進度
  • 向其他政府遊說，為已接種疫苗人士在外遊時豁免隔離檢疫
  • 成立「旅遊業支援及發展基金」，持續支援旅遊業，減輕各項牌照費負擔
  • 繼續豁免旅行社、航空公司、酒店和賓館等1年的牌照費，也要調撥資源，補漏拾遺，為整個旅遊產業鏈提供財政支援
  • 當疫情受控時，政府應逐步放寬防疫措施，提供營運空間，例如開放本地遊和郵輪碼頭，重推「旅遊氣泡」

  • 在恢復通關時，政府向市民派發5,000元的配對式消費券，刺激旅遊相關消費

  • 停徵收或免收飛機旅客離境稅及機場建設費一年，提升港人外遊及旅客來港的意欲。

香港旅行社解困大聯盟提出27項建議。（香港旅行社解困大聯盟圖片）

聯盟認為，疫情無可避免地改變了旅客的出行模式，香港旅遊業比任何時間更需要升級轉型，要求政府設立高層次統籌架構，為香港旅遊業重新定位，向中央爭取香港在大灣區旅遊規劃中的主導角色，資助業界開發有關「一帶一路」及大灣區「一程多站」的旅遊產品，並透過「旅遊業支援及發展基金」，促進行業轉型升級。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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