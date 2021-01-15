【收納秘訣】MUJI五大收納好物推介　兩件以上享9折執屋分類迎好年

▲ MUJI提供一系列的收納用品推介，睡房、廚房、客廳的雜物或不常用的用品，都可輕鬆整理。（MUJI提供）

近年流行「斷捨離」，即做好分類、丟棄或回收不再用的物品，打造簡潔、清新的家居。把家中雜物好好整理一遍，不應留待一年一度的大掃除時才做，其實在日常生活中做好分類收納，打掃時不但方便得多，找所需物件時亦一目了然，大大節省尋尋覓覓所花的時間。

講起舒適、簡單的生活空間，一定會想起MUJI。一向提供不少實用家品的MUJI，對收納、整理的學問十分在行，多款不同尺寸、素材與款式的家品都有得揀，而由即日起至1月31日，選購精選收納用品及清潔用具等生活用品時，更可享折扣優惠，收納用品購買兩件或以上就有九折，係時候好好執屋過年喇！

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5大收納整理小幫手



1.PP 抽屜儲物箱

半透明的儲物箱最方便的地方，是不論整理，還是尋找物件時，都能讓用家易於辨識每格內存的物件。而PP 抽屜儲物箱甚具彈性，有多種尺寸、款式可選擇，放於桌上、櫃內、玄關或廚房的隙縫位置都可。大尺寸的抽屜儲物箱備有18cm、24cm 及 30cm 三種高度，A4 尺寸的則分9cm、12cm 及 17.5cm高。半型、橫型、多格抽屜可自由選擇。（$18至$580，按款式及尺寸而定）



2.編織物料儲物箱

簡單、素色的設計是打造日系家居的必備元素，但在此之外，若不想家居風格只得一兩種顏色如此單調，放入不同的物料素材也能帶來一種天然的樸實感。藤織儲物箱（$70起）和椰纖編織儲物箱（$30起）就是兩個好選擇，前者以人手將藤枝逐一編織而成，不單輕巧柔韌，質感也十分光滑。後者則由菲律賓產的椰纖素材製成，同樣以人手編織。只需配上專用蓋，收納箱就可層疊擺放，另也可選手挽款式，方便提取。備不同尺寸，配合各種家居需求。



3.尼龍懸掛式儲物袋

每連轉換季節，執拾衣櫃都是不少人的一大煩惱。縱使衣櫃空間夠大，但衣服摺置後又放在一起，若想翻出來找某一件衫，往往總會弄亂整個收納狀態，找了出來的衣服又皺又有折痕，花時間再燙就更麻煩，故在衣櫃內做好分類收納十分重要。

尼龍懸掛式儲物袋具備不同間隔，拉鏈口袋、尼龍網都有，可幫助分類各種衣物，如需掛起的毛衣、領帶，或要一格格放好的恤衫等，懸掛式儲物袋使打開衣櫃就一目了然，同時也節省空間，更能解決出門前找不到衣服的煩惱。（$160起）



4.不銹鋼手挽籃

除了睡房，廚房亦是另一個收納「戰場」，很多人把剛洗好的碗碟、食具放在流理台上，慢慢等待風乾，放眼望去猶如一堆堆碗碟山，影響外觀。不銹鋼手挽籃方便把洗好的廚具、碗碟放入內，輕鬆收納，而且所具備的手柄也可懸掛於牆上，收納一些較輕身的廚具便於提取。另外也可把手柄收進內側，多買幾個不銹鋼籃堆疊擺放，將廚房內的不同用品分類存放，整理外觀。（$120起）

5.PE 儲物箱

儲物箱放入雪櫃，得唔得？PE儲物盒得！其採用具耐冷及防水特性的聚乙烯素材製成，適合放進雪櫃使用，不同的生、熟食材，或水果、飲品等都可放入雪櫃分類存放，而且PE儲物盒更可直接用水清洗，方便洗走沾上污漬或食材血水的位置，時常保持雪櫃衞生。除此之外，即使不放入雪櫃冷藏使用，PE 儲物箱的材質十分柔韌，適合當作小孩的玩具或其他收納箱，即使他們自行拿取箱子玩玩具，也不怕撞倒，或碰到硬身箱角而受傷。（$40起）

記者：吳霆俊