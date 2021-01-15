【監獄任務】懲教署推密室解謎遊戲模擬監獄環境　結合虛疑實境互動冀讓年青人反思

▲ 蔡枬軒指，希望藉活動讓學生以另一角度了解在囚生活，啟發反思。

懲教署今年在馬坑監獄推出全新的防罪活動「監獄任務」，以密室解謎遊戲方式模擬懲教人員日常工作會面需對的處境，為青年帶來真實學習體驗。懲教署表示，希望藉活動讓學生以另一角度了解在囚生活，並啟發反思。

密室解謎遊戲近年大熱，懲教署與承辦商合作，將馬坑監獄改造成密室解迷遊戲場所，模擬真實監獄情境，揉合角色扮演、解難及團隊合作元素。遊戲中參加者會分成最多4隊，每隊4至10人，化身成懲教人員，在獄中面對囚犯出現違紀行為，例如聚賭、集體打鬥等情況，參加者需利用平板電腦進行調查任務，在不同場景搜集重要線索，例如以AR(擴增實境)、掃瞄QR code等來完成任務。

遊戲設有18個關卡，過程中參加者可自由遊走不同監獄情境，如摸擬囚室、控制室等，過程中又會出現不同突發事故，讓參加者了解懲教人員如何維持院所保安等日常工作；署方又安排人員拍片模擬情況，增加遊戲真實感。總懲教主任蔡枬軒分享「小貼士」，建議參加者留意細節，「睇CCTV留意囚犯瞓邊張床，走過去仔細搜查」。遊戲得分最高者獲勝，當完成任務後，職員會與學生檢討過程體驗，藉此帶出防罪及更生信息，培養正向價值觀。

蔡枬軒形容今次活動是署方一大突破，以往的社區教育項目活動較嚴肅，有感學生投入度不足，「參加完冇乜反思同不太有效」，於是利用青少年愛挑戰及玩樂的心理，創作出相關遊戲提升學習興趣，希望加強教育效果，事前亦曾邀請有大學生、中學生、校長等試玩，評價正面，認為有助提升印象。

他續稱，遊戲經2年時間籌備，遊戲內部大部分建基真實情況，與製作公司商討後布置製作而成，成本約100萬元，由關顧更生人士會捐贈。

受疫情影響，活動暫未開放，署方指會在疫情緩和後在網上公布報名詳情，有興趣學生可經學校、青少年機構或制服團體報名，學生亦可自行報名參加的活動。

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記者：蘇文軒