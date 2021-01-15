【強制檢測】油尖旺區20幢地方須強制檢測　相關居民需要於明天起三天內完成檢測

▲ 食衛局局長陳肇始表示，為盡快切斷傳播鏈，將進行小區強制檢測（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，油尖旺區恐成重災區。食物及衞生局局長陳肇始指出，由於油麻地及佐敦近日出現多宗個案，由於樓宇比較舊式及擠迫，政府會東至彌敦道，西至渡船街，北至甘肅術，南至佐敦道進行小區強制檢測，希望達至小區清零目標，因為兩個沒有相關個案的大廈才需要接受強制檢測，在指定小區內的大廈只有一宗確診也要強制檢測，即在過去14日內曾訪問人士要接受檢測，今日將有20幢大廈納入強制檢測，相關人士在明天至1月18日的3日內接受檢測，官涌體育館內設檢測中心，以及梁顯利社區檢測中心。她亦表示，政府已安排能說尼泊爾語、鳥都語的義工。

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至於人手及設備上是否可以應付，陳肇始指出民政事務總署會協助居民接受檢測，提醒市民不需要心急接受化驗。今次的行動認為該小區比較擠迫，衞生情況不太好，故此而作出安排。她亦指，如果在區內居民有擔心，亦可以接受檢測。衞生防護中心會一直評估區內的情況。

當區區議員建議開放多元文化中心進行檢測，衞生署下午三時在該區舉行講座。詳情即看：【下一頁】

消息指油麻地、佐敦等逾10幢樓宇強制檢測，料涉數千名居民。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒