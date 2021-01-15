【主婦手】經常濕水易有主婦手皮膚紅腫現水泡　皮膚科醫生列常見致敏原【附紓緩方法】

▲ 經常接觸水容易誘發主婦手，除此以外，洗頭水亦是常見致敏原。

雙手經常接觸水，容易引發「主婦手」（刺激性接觸皮炎）。英國及香港皮膚科專科醫生葉榮根指出，常見致敏原有六大類，部份家居或個人日常清潔用品亦榜上有名。他接受TOPick訪問時表示，若主婦手症狀持續，可演變為角化濕疹。

主婦手常見致敏原

葉榮根醫生在其facebook專頁列出主婦手常見致敏原，主要可歸鈉為六大類，為以下六個行業經常會接觸的物品，互為因果：

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主婦手症狀

葉榮根醫生受訪問時表示，「主婦手」正式學名為「刺激性接觸皮炎」。女性發病率為男性兩倍，大部份患者兒時有濕疹、哮喘或鼻敏感病歷，以服務行業為主。經常接觸水、洗粉漂白劑、塵及污物是誘發主婦手的主要原因。

主婦手症狀多元，主要症狀包括：

手背紅腫、呈魚鱗狀，手背皮膚最薄。

若其他部位出現症狀，如水泡、癑頭，可能要考慮是否其他原因，如牛皮癬、疹、真菌等原因或併發症。

若症狀持續，長期下去，主婦手可演變為「角化濕疹」、慢性單純皮炎等，亦可能因家庭、心理、社會問題、失業、轉職等因素引致經常復發。

紓緩主婦手

葉醫生建議如下：

減少洗手、避免用肥皂、洗頭時戴手套、勿碰洗粉及漂白水、做家務時用膠手套。

羊毛、濕尿片、薯仔、切菜及水果、生肉可免則免。

若情況沒好轉，應向醫生求診，使用保護皮膚的藥膏、短期外用類固醇，亦可能要進行真菌、細菌檢測，接受治療。

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記者：黃泳欣