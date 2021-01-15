【太平紋身店劇透】第1至5集劇情預告　黃德斌+周秀娜+姜濤掀江湖腥風血雨 　

▲ 《太平紋身店》

黃德斌 、周秀娜、姜濤、林德信、吳綺莉、陸駿光等主演的ViuTV新劇《太平紋身店》由下星期一（1月18日）起播出。

《太平紋身店》講位於太平街的街主葉蓋天（黃德斌飾）的管理下，該處成為一個三不管的結界，專門收留為勢所逼、有情有義的江湖兒女，讓他們在太平街開展第二人生。

直至某一日，神秘紋身師Nana（周秀娜飾）出現，令太平街不再太平。

第1集（18/1）

三不管的太平街一直風平浪靜。某一個晚上，眾街坊收到街主葉蓋天的通知，指將會有一位叫Nana的新租客入住已滿額的太平街。

眾街坊擔心自己會被趕走，因而十分不滿。就在Nana來到時，一具屍體被棄置在太平街街口，事件驚動了黑白兩道，要蓋天交代事件，否則視作違反「611太平協議」。

由屍體引發的暗湧，各人懷疑Nana入住目的，唯獨cafe老闆FoodDragon（林德信飾）直覺相信Nana。夜深，蓋天在611記念碑前上香，神秘少年葉天晴（姜濤飾）的身影若隱若現。

第2集（19/1）

葉蓋天把堆滿街坊租住抵押品的「回憶閣」分配給Nana 。

她整理時找到屬於白玫（吳綺莉飾）的戒指盒。

雖然Nana知道白玫對自己已生嫌隙，但因答應了幫蓋天交還抵押品給眾街坊，只好親自找她物歸原主。當Nana走到白玫的畫廊前，卻見到一名與白玫長相一樣的女子正企圖撬開畫廊大門，女子見到Nana即心虛逃脫。

此時白玫正好出來，見Nana表情異樣以為她另有企圖，二人因此誤會加深。Nana為了證明一己清白，因此追蹤女子。

該女子聲稱是白玫的孿生妹妹茉莉（吳綺莉 飾），偷偷來到太平街是為了向白玫討回屬於自己的東西。一直暗戀白玫的WiFi（陸駿光飾）反指茉莉說謊。

在Nana和WiFi的促使下，白玫與茉莉對質，最後揭開了封塵多時的姊妹情仇。

第3集（20/1）

因Nana替白玫解開了心結，所以眾街坊開始接納她。

Nana雖猶疑是否該長住太平街，但紋身店還是積極籌備中。WiFi介紹盲人Max（郭偉亮 飾）來找Nana紋身。

Max是城中知名攝影師，爭著討好他的客戶和模特兒多不勝數，因而令他變得自大和目空一切。

後來，Max突然視力衰退，傾家盪產看了不少名醫也沒法治好。就在Max自暴自棄時，一名神秘人把一部菲林相機交給快完全失明的 Max，聲稱只要他能拍到靈魂的照片，視力就能恢復。

第4集（21/1）

攝影師Max得知拍攝到的靈魂Kate（沈殷怡飾）原來還未完全死亡。

他寧願放棄復明機會，只希望Kate的靈魂能回到肉身，重新開展人生。Nana為Max設計了一個獨一無二的紋身，紀念他的失明以及看到靈魂的能力。

Nana因此有點感動，也決定暫時在太平街安定下來，太平紋身店正式開業。

及後，Nana迎來一位女客人，卻令前來幫忙維修的子彈（駱振偉 飾）見到時錯愕萬分。子彈因撞見疑似故人的女客人，所以心情低落，連WiFi安慰也無效。Nana帶着一把染血的烏克麗麗歸還給子彈，他才說出自己天才狙擊手的黑暗往事。

第5集（22/1）

不斷的殺戮令子彈感到惶恐不安，更懷疑自己是否像「組織」所說，是站在正義的一方。

一次行動中，子彈拒絕殺人，卻沒想到會牽連女朋友孟璇（伍詠詩飾）身受重傷。

子彈為了孟璇，決定脫離「組織」，卻反被追殺 。窮途末路下，子彈逃到太平街，獲蓋天收留。

子彈從Queen（譚凱倫飾）口中得知仇人位置，決定潛入敵陣。

蓋天外出多天了無音訊，龍妹（李賞飾）非常擔心，當蓋天回到太平街時，反常的言行舉止，更令龍妹摸不著頭腦。半夜，天晴又出現在太平街。