【周末好去處】1月中落羽杉轉紅中式庭園打卡遊　北區公園V.S嶺南之風池景相映襯

▲ 1月份正是看落羽杉轉紅的好時節 !

1月份是香港落羽杉轉紅的季節，幾個公園頓然成了「火熱」的打卡勝地。一如日本深秋之觀楓，深溪神社可互為映襯，而落羽杉亦宜以中式亭園點綴，方覺出塵之美。在北區公園正有一個人工湖，數株落羽杉亦在湖間傲然而起，借景構圖一流。

北區公園 步移景換涵碧亭

位於粉嶺和上水之間的北區公園，總面積約8.6公頃，規劃也相當完整。公園採用清代揚州式亭台樓閣的園景建築設計，中央部分是一個人工湖及小瀑布。建築物特色有「一軒、三亭、一廊」，分別坐落公園的園林地帶、佈局清幽。

入公園不久，已看到一片小小的竹園，包括有紫竹、具觀賞價值的佛肚竹，美化庭園的小葉琴絲竹等，一叢叢的與路徑旁的簕杜鵑也極為相襯。信步而行就去到人工湖，只見數株落羽杉依亭而植，也有落在池中，與涵碧亭可謂步移景換，杉葉紅綠交染也極具美態。

其實落羽杉又名落羽松，是落葉大喬木，樹高可達25至50米，圓錐形或傘狀卵形樹冠，其枝略顯細長，記者上周日到訪，正是「由綠變紅」的階段，層次分明而極搶鏡。

落羽杉性喜潮濕，於沼澤地及水池處生長，在人工池上也有木質圓柱形膝狀根拱出水面。細看一下，杉葉間還有圓球狀的果實，其實它存在着樹脂，果期在每年的11月至12月，落羽杉的新葉會呈現嫩綠色，入秋後則會變成紅褐色。

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北區公園的「一軒」是指「蔚秀軒」，「三亭」則指「宜雨亭」、「涵碧亭」及「聽瀑亭」，而「一廊」則是人工湖旁一條迂迴曲折的有蓋長廊，遊走也極是舒心。在涵碧亭旁的池邊，也置有不少枯石，只見一頭池鷺正在喙食小魚，一派悠然自得。

▲ 杉葉間還有圓球狀的果實。(攝影︰馮柏偉)

在人工瀑布的旁邊，更設有「自然保育園地」，為雀鳥提供自然的棲息環境，市民可在此觀賞不同種類的雀鳥，香花園則環繞着蔚秀軒而建，花卉遍植，也是打龍的熱點！

北區公園

地址 ︰ 新界上水馬會道北區公園

電話︰2670 6155

開放時間︰6am至11pm

交通︰由上水出發乘巴士70K、78K、79K等

嶺南之風 枯石池景點綴

至於九龍區的落羽杉「代表」，則可算是美孚新邨外荔枝角公園內的嶺南之風。現下園內的落羽杉亦已轉紅，配以枯石池景，別有一番清瘦之美。

整個公園分為10個景區，包括「有鳳來儀」、「群星邀月」、「橋廊畫舫」、「月起薰來」等等，各有不同的取景角度。園內的建築物皆環繞着中央水池向外伸延，並以院落迴廊為布局，步移景換。其建築藝術也是採用嶺南風格，如陶塑、瓦作、灰塑、石雕和木砌等，而假山石則以英德太湖石為主。

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要縱觀「嶺南之風」佈局，假山上建有一座小涼亭，亭高而可眺望園區。亭下之月池，魚龜暢游，一派悠然自得。公園的東門牆壁則有兩組磚雕，一組雕着述八仙渡海的情景，另一組刻將名著《水滸傳》36名英雄好漢，雕功極為精細。

嶺南之風

交通︰可從美孚港鐵站D出口，再轉左，穿經橋下的行人通道，進入荔枝角公園範圍。

開放時間︰7am至11pm

撰文︰馮柏偉