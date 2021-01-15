【強制檢測】被追問油尖旺小區強制檢測詳情　張竹君稱自己「搭緊車」而未有留意陳肇始發言

▲ 自己剛才正乘車，所以沒有聽到陳肇始會見傳媒時發表的說話（陳國峰攝））

本港新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增38宗確診，有3宗輸入個案，另有35宗本地個案，14宗源頭不明，油尖旺區恐成重災區。食物及衞生局局長陳肇始食物表示，油尖旺小區強制檢測詳情由衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，惟張竹君在記者會上指詳細檢測由局方安排，暫時未有資料，又指自己剛才正在「搭緊車」，所以沒有聽到陳肇始會見傳媒時發表的說話，僅稱已知政府正在安排。

多名記者在記者會上問道有關油尖旺小區強制檢測詳情，更質疑衞生署及當局沒有溝通。惟張竹君回應指暫時未有進一步資料，僅稱已知政府正在安排。她表示，剛才自己正在乘車，故未有會見傳媒時發表的說話，因此未清楚知道詳細有甚麼要跟進。她亦在回應記者提問時「火藥味」甚濃，反問記者「你有咩建議」？

張竹君表示，衞生署有參與製作確診大廈名單，而有關大廈的喉管交由相關當局處理，又呼籲市民應更注意衞生及留意喉管是否出現滲漏等問題。

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消息指油麻地、佐敦等逾10幢樓宇強制檢測，料涉數千名居民。詳情即看：【下一頁】

當區區議員建議開放多元文化中心進行檢測，衞生署下午三時在該區舉行講座。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區20幢地方須強制檢測，相關居民需要於明天起三天內完成檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒