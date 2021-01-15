【溝通不足】陳肇始稱油尖旺小區強制檢測由疫情記者會再交代　張竹君被追問稱：局方安排

▲ 自己剛才正乘車，所以沒有聽到陳肇始會見傳媒時發表的說話（陳國峰攝））

本港新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增38宗確診，有3宗輸入個案，另有35宗本地個案，14宗源頭不明，油尖旺區恐成重災區。食物及衞生局局長陳肇始下午三時多在立法會見記者時交代油尖旺區共20處須強制檢測，詳情即看：【下一頁】

記者一度追問疫廈詳情時，包括涉及大廈的名稱、地區及居民人數等，陳肇始表示有關檢測詳情可以在「1630疫情記者會」再交代補充，不過當下午4時半舉行疫情記者會時，多名記者追問衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君有關資料，張竹君表示「詳細檢測由局方安排，暫時未有資料」。

被問到是否與局方溝通不足時，她解釋「自己剛才搭緊車，故沒有聽到局長會見傳媒時發表的說話，因此未清楚知道詳細有甚麼要跟進」，強調政府正在安排。

而在記者會上，當記者提問時關於疫廈檢測準則時，她更反問記者「你有咩建議」？張竹君其後稱衞生署有參與製作確診大廈名單，而有關大廈的喉管交由相關當局處理，又呼籲市民應更注意衞生及留意喉管是否出現滲漏等問題。

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當區區議員建議開放多元文化中心進行檢測，衞生署下午三時在該區舉行講座。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區20幢地方須強制檢測，相關居民需要於明天起三天內完成檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒