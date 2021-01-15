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【考起家長】小三兒子科學卷98分錯1題 　媽媽連睇3次搲爆頭︰邊度唔啱

教育 17:17 2021/01/15

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台灣一名媽媽分享小三兒子的科學卷，稱反覆看了3次都不解錯在哪裡。

小學生的功課題目不時難倒家長，近日台灣就有媽媽分享其小三兒子的自然科學科考卷，小朋友考獲98分高分，不過他唯一答錯的題目，令媽媽反覆看了3次，都不解兒子究竟錯在哪裡，於是向網民求助。

考卷差1題滿分

該名媽媽於facebook群組《爆系知識家》發帖指出，就讀小三的兒子帶回自然科學科的考卷，她上載了老師用紅筆寫上98分的考卷，當中有一題答錯了，扣了2分，否則便得100分滿分。

媽媽想跟兒子解釋答錯的原因，只是她看了試卷3次，還是不明白為何錯，因此發文問網民「可以請大神幫媽媽解答嗎？」小朋友答錯的是以下這條是非題︰

冰塊加入水中，一段時間後冰塊消失不見，是因為冰塊已經溶解在水中。

    點擊圖片放大
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溶解VS融化

其兒子寫上「Ｏ」，表示此題是對的，可是老師用紅筆圈住，正確答案應為「Ｘ」，即是錯誤。題目引起網民熱烈討論，有網民很快解答︰

應是「融化」，不是「溶解」。

另有網民留言解釋，「溶解」是不同物質的東西，溶進另一種物質中，而「融化」則是相同物質的東西因溫度升高，轉變成另一種形態。有人表示，「融化跟溶解意思差很大」。

點擊睇更多網民的留言︰

    點擊圖片放大
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發文的媽媽其後亦更新帖文，稱終於搞清楚錯在哪裡，原來「不是溶解是融化」，令她「長知識」，她亦感謝網民的解答。

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責任編輯︰王明芳

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