梁唐青儀發起《世紀長征》電台節目　加深港青對國情認識

▲ 《世紀長征》系列活動，由全國政協副主席梁振英的夫人梁唐青儀發起。（楊潤雄Facebook））

今年是中共建黨一百周年，港台今年大年初一（下月12日）啟播以央視紀錄片為基礎、講述中國近代史的《世紀長征》電台節目。對於節目會否提及文革和六四等歷史事件？活動籌委會召集人梁唐青儀說，不會迴避歷史的真實面及真相，又認為很多事都是因為缺乏認識而產生誤會，而「認同」亦由「認識」開始。

全國政協副主席梁振英的夫人梁唐青儀，自丈夫卸任後鮮有公開講話，但卻牽頭發起今次活動。該節目將於港台啟播，以中央電視台攝製的大型紀錄片集《百年中國》為基礎，並重新製作成100集的節目，每集時長5分鐘。

《世紀長征》系列活動線上啟動禮今早舉行，出席活動啟動禮的，還包括教育局局長楊潤雄及廣播處長梁家榮。梁唐青儀說，過去百年，中華民族歷盡滄桑，「一百年彈指一揮間」，正是適當時候回顧中國近代歷史《世紀長征》。

楊潤雄在啟動禮上指，希望培育香港青年人成為具有國家觀念、香港情懷、世界視野的新一代，作為中國人必須認識中國歷史，他又強調，教育局十分重視中國歷史教育。

另邊廂，主辦機構亦聯同教育局和香港電台，舉辦一系列橫跨一整年的學校和社區活動，包括「學界菁英問答比賽」、「近代歷史圖片巡展」、「網上推廣宣傳」等，希望通過活動，加強青少年及市民大眾認識近代中國發展歷史，以及對國家和民族的認同。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2