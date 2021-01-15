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【星二代】7歲Jasper愈大愈似陳小春　大個仔跳Hip Hop不再孩子臉

育兒經 17:58 2021/01/15

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7歲的Jasper愈大愈似陳小春，不再是《爸爸去哪兒》的孩子臉。

53歲陳小春和37歲應采兒（丁丁）去年5月底誕下細仔HoHo，7歲大仔陳胤捷（Jasper）自榮升哥哥後變得成熟，樣子都起了變化，近日應采兒在社交平台抖音上載了Jasper跳舞的短片，更大跳Hip Hop，舉手投足和樣子都似足爸爸。

現年7歲的Jasper愈大愈有爸爸陳小春的影子，從應采兒在抖音上載的Jasper跳舞片中，Jasper身穿恤衫、背心外套及闊身牛仔褲大跳Hip Hop，面露自信的笑容。

陳小春和應采兒去年5月再誕一子HoHo，組成四口之家。（微博圖片）

片中的Jasper長高不少，樣子亦成熟了，愈大愈似爸爸，不再是4歲時拍攝《爸爸去哪兒5》的孩子臉。

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重溫Jasper於《爸爸去哪兒5》的可愛樣︰

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難忍香港長期網課 轉往上海讀書

最近一家四口已搬到大陸居住，因陳小春和應采兒認為內地疫情較平穩，且忍受不了香港持續停止面授課程，應采兒需每天坐在旁邊看他上課，「想打他也不能打他」，故安排了Jasper轉到上海讀書，寄望他將來升讀清華大學、北京大學或耶魯大學。

可是上海學校的中文程度比香港深得多，Jasper屢受挫折流淚，令應采兒也感到崩潰，希望找到可以幫助他們的團隊，教兒子開心學中文。

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因此早前應采兒和Jasper拍攝綜藝節目《新生日記2》時，見到應采兒下令Jasper要每日做中文功課，又全家一齊玩中文拼字，目的是讓Jasper盡快提升中文程度。應采兒又坦承自己是虎媽，寄望Jasper將來能升讀清華大學、北京大學和美國耶魯大學。

同場加映︰社工爸爸教培養子女做功課自律感

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責任編輯︰林綺玲

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