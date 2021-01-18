【太平紋身店】黃德斌與姜濤首次合作演父子　無懼跳出舒適圈外闖：無得驚！

▲ 《太平紋身店》是黃德斌離開TVB後首部新劇。

入行已32年的黃德斌，於2017年約滿效力逾20年的TVB後，成為自由身藝人。德斌於ViuTV主演的新劇《太平紋身店》，是他離巢後的首部劇集，在中並飾演人氣偶像姜濤的爸爸。

不過德斌的赤子心應該不比姜濤少，喜愛運動的他直認：「我是個百厭的人！」

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▲ 德斌離巢後稍作休息，今年終於有新劇推出。（湯炳強攝）

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「兒子」姜濤粉絲多

在ViuTV新劇《太平紋身店》內，黃德斌飾演的角色名為葉蓋天：「光聽名字就知道是江湖人物，為了兒子而退隱江湖，亦因其鬱結而決定躲進太平街內，建立屬於我的城寨，收留跟我經歷相像、走投無路的人，希望藉著這裡讓他們放下過去，重新生活。」

首次與ViuTV合作，德斌直言非常有新鮮感，因為不論台前幕後的絕大部份成員都是第一次合作：「而且這部劇集採用電影拍法，漫畫感很重，較抽離現實，奇幻情節較多，對我確實好新鮮。」

對手方面，有女神周秀娜演其「世姪女」外，還有「人氣男神」姜濤演德斌的兒子。他笑謂：「跟偶像合作當然開心！第一日開機時，問工作人員發生甚麼事，怎麼出面這麼多人，以為是有記者招待會，原來全都是他的『粉』（粉絲）。嘩，咁犀利，很久沒見過藝人有這種場面了。」

▲ 劇中與灸手可熱的姜濤飾演父子，德斌大讚對方是個成功的新一代藝人。（ViuTV劇照）

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黐鬍子拍戲辛苦

講到今次開劇的苦與樂，德斌指由於ViuTV與舊東家TVB的制度與製作流程不同，以前會有外景接廠景的情況，開足30小時工也不足為其：「這裡不會，一組就是一組，再長都只是10多小時。其實之前也常在外面拍攝，已習慣外面的拍攝模式，所以轉公司合作除時間較短，也沒太大差別。」

開心在於工時相較輕鬆，不過辛苦方面，以為脫離古裝就能放下妝髮包袱，怎料這次為配合漫畫感重的造型，德斌每次都要花費兩小時來準備妝髮。

但最辛苦並非上妝時間：「每次拍攝要黏著鬍子十個小時，皮膚會敏感；有時膠水掉了要被，塗太多又因收縮而把臉擠在一起；卸妝時要用火酒擦拭，臉上全都是傷口。」

不知應否感恩疫情的影響，整套劇的拍攝拉長了，20集劇情由2月底拍至7月：「有時疫情高峰期需要停機，又幸好大部份時間都在周末開拍，可讓我的傷口稍為休息，再重新黏上鬍子，總好過每日都要拍。黏鬍子期間飯也不會想吃，其實每次黏都一樣，只是沒想過時裝也要黏而已。」

▲ 為了角色造型，德斌要再次忍受「皮肉之痛」。（ViuTV劇照）

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無懼出走向外闖

1988年入行至今32年，在TVB前後工作25年，3年前決意離開效力多年的娘家，穩定了四份一個世紀，到底是甚麼推使德斌跳出Comfort Zone（舒適圈）？他沉默數秒後謂：「想跟多點不同單位和人合作，雖然以前公司經常讓我接外面的工作，但始終有限制，現在能夠有更多選擇。」

離開Comfort Zone總會反覆思考，猶豫更是必經階段，德斌心態算得上大無畏：「不能猶豫太多，想得太多反而不能下決定。當然有時間去蘊釀，經過沉澱後，覺得要離開便離開了。」

演員一向都是被動的工作，當時未有跟任何新公司簽約，德斌絕對算得上是「裸辭」：「無得驚，驚就永遠留在所謂的Comfort Zone裡面，但你Comfort得多久呢？」但問到會否有感離開得太遲，他則認為一切講求天時地利人和，不能每每都想「如果」。

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豁達面對逆境

過去一年受著肺炎疫情的影響，整個娛樂圈都變得安靜下來，德斌直言：「這並非我一個人的事，是全球的事，我們這個是群體行業，更加不容易去開工，真是非常困難的一年。」

德斌與太太有經營時裝店，他亦坦言生意有受影響：「我想除了物流，許多行業都出現好大問題。人一定需要食，但現在不讓你到餐廳，即使做餐廳生意都無用。現在連街去無得去，就算網購買衣服，買來為了甚麼？影響好大，非單一行業和地方，變相現在真的是個大時代。」

疫情令人變得鬱悶，身形Fit爆的德斌在這期間靠著運動去支撐著身心靈：「生活再規律了點。我喜歡運動，覺得需要以運動去支持身心和意志。我的工作需要大量體能，運動和訓練對我有幫助。」在運動期間，德斌的腦袋亦未有空閒下來，除幕前工作，還在思考在幕後發展的路向。

▲ 57歲的德斌完全是男星凍齡代表。（湯炳強攝）

近年喜歡山跑

年屆57歲的德斌，是行內數一數二體型維持得非常好的男星，他卻謙稱自己並非專業教練，只能夠簡單分享日常運動習慣：「只要睡得充足又有足夠時間，一定會去做運動或訓練，每次約一個多小時，太長會導致疲勞和傷害。」

最近的他減少重量訓練，反而喜歡到山上練跑，可以作體力和肌肉力量訓練，同時亦可操績到運動神經元：「山路每段都不同有高低，有石級、沙泥、石仔、樹根，因許多動作而活動到微細肌肉，更需要保持腦筋清醒，想好下一步怎樣走，練習到反應。」

▲ 「跑山」能夠為德斌提供全方位的訓練。（instagram圖片）

佛系的德斌喜歡往上山跑，除能夠作全方位訓練，更喜歡山上的清幽和寧靜：「在這些環境、習慣當中，會讓你找回最原始的自己，思想亦有所不同，覺得舒服，我好喜歡。」

多年來德斌都對其飲食和體格非常有要求和節制，笑言目標想要繼續健康：「可以一直做到想做的事，例如想打個筋斗關斗都隨時可以，喜歡踩爬山單車，至在山上仍很有感覺。喜歡運動的都是百厭的人，希望可以keep住有得玩，不甘於只坐著打機。當然這都是空閒時間去做，最希望是工作上有更多的發展。」

鞋：HOKA

髮型：Jeremy@ Hair Culture

記者：陳心怡

同場加映：鍾志光專訪

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