【視后剖白】胡杏兒被生母拋棄難以釋懷　罕談母親患腦退化：記性好更痛苦

▲ 胡杏兒罕談父母離婚。

現年41歲的胡杏兒，早前在內地接受多個媒體訪問，大談行內感受及家庭生活，近日杏兒亮相內地節目《鲁豫有約一日行》，當中除講為母感受，更罕有地談及生母，以至父母離異對自己的影響。作為人母的的杏兒，坦言至今仍不理解母親為何捨子女而去。

胡杏兒母親是日本人，當年跟杏兒父親結婚後，育有三女兒，在杏兒7歲時，母親遺下三姐妹離開家庭，杏兒由父親湊大，她亦曾表示跟生母關係疏離。

在節目中，杏兒至今仍對父母離婚耿耿於懷，坦言在母親立場，不能理解當時生母的決定。她稱：「說實話因為現在我是個母親，我不能理解她當時的一些行為，她很年輕嫁給我爸爸，22歲生了我大姐，26歲生了我，就三個女兒。我覺得可能當時我們也沒有像現在，有甚麼阿姨﹑保姆，都是她自己帶，可能這也折磨到她。」

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▲ 接受《鲁豫有約有一日行》訪問。（影片截圖）

坦言母親行為不負責任

胡杏兒坦言覺得母親的行為不負責任，而對方選擇自此失去了同3個女兒的親情。「我爸爸是不解溫柔的男人，不會逗太太歡心，後來生母找了另一個人，我7歲的時候父母就分開了！」

杏兒表示：「我現在知道帶孩子是很辛苦的一件事。她可能自己也覺得，我這麼年輕怎麼一輩子都奉獻給我孩子，她有點不甘心吧。」

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她感慨：「如果我是她（生母），育有三個孩子，會不會這樣就放棄？我覺得我會捨不得，但是可能對她來說想擺脫這種生活吧，這是她的選擇！」

杏兒又透露，母親現時得了認知障礙症，於對方可能也是一種解脫，杏兒無奈道：「她也是一個命挺苦的人，現在有了腦退化，不怎麼認得人。得了這個病，反而我覺得是對她一個解脫。不記得好，記性太好反而更痛苦。」

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現時擁有美好家庭的杏兒，結婚5年，快要迎接第三胎，節目中帶主持人陳魯豫跟細仔李奕霖（Ryan）見面，Ryan賣萌表情，逗得杏兒很開心，杏兒表示︰「我跟兩位姐姐經常見面，大家都有孩子。」雖然在破碎家庭長大，但杏兒更有信心組織自己幸福家庭。

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