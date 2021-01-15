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【救急扶危】伯伯突不適暈倒街頭　護士無懼-18°C跪地做5分鐘CPR

健康 16:59 2021/01/15

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伯伯突不適暈倒街頭，護士無懼-18°C跪地做5分鐘CPR。

救急扶危！冬季來襲，長者抵抗力較弱，容易患病或發生意外。位於中國東北的哈爾濱，上月氣溫跌至零下18度，一位伯伯外出時感到不適暈倒，幸好一名女子經過，她表示自己是護士，並上前跪在地上為伯伯進行心肺復甦法（CPR），在寒風下不停重覆按壓的動作，直至救護車到來。

根據內地媒體報道，去年12月11日，哈爾濱的溫度低至-18℃，一位伯伯突然暈倒在街頭，一名本身任職護士的女子見狀，立即上前跪在冰冷的地上，為伯伯進行心肺復甦法。護士不停重覆著按壓的動作，期間有熱心的途人幫忙打急救電話，亦有人嘗試聯絡伯伯的家人，還有人拿出身上的「速效救心丸」。

5分鐘後，伯伯終於恢復呼吸，隨後救護人員到達現場將伯伯送院，有目擊的市民表示，「這麼冷的天，我手拿電話都凍得不行，她跪在地上做心肺復蘇5分多鐘，太不容易了」。

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事後，這位名叫王輝的護士接受媒體訪問，她是哈爾濱市道外區太平人民醫院內二科護士，當日她正在附近等候巴士，聞訊有老人暈倒就立即趕過去。當時她蹲下身，先檢查老人的頸部，確認沒有骨折後進行心肺復蘇。天寒地凍下，她為老人按壓了約5分鐘，直至救護車把老人接走後，手才開始發抖。

王輝任職護士已有5年，新冠肺炎期間，她更曾到前線工作。

救死扶傷是我們的天職，我也希望更多人掌握急救知識，給身邊的人帶去幫助。

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責任編輯：羅嘉欣

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