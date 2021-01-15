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【新冠肺炎】旅遊需求疲弱　2020年機場客運量按年跌88%　

社會 17:31 2021/01/15

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過去一年旅遊需疲弱，機場客運及貨運需求都減少。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，過去一年旅遊需疲弱，機場客運及貨運需求都減少，2020年機場客運量及飛機起降量分別為880萬人次及逾16萬架次，按年跌逾8成及6成；貨運量則按年少7%至450萬公噸。機管局指，會繼續與機場同業緊密合作，應對持續的挑戰，並為疫情消退時的客運量復甦作好準備。

機管局今日（15日）公布機場去年的航空交通數字，受新冠朋炎疫情影響，去年客運量及年飛機起降量分別為880萬人次及160,655 架次，按年下跌87.7%及61.7%。不過，機場的年貨運量相對保持平穩，同比減少7.0%至450萬公噸；年內機場處理貨運航班達68,660 架次，與2019年相比躍升18.3%。

點擊圖片即睇過去一年的機場情境：

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機管局說，機場去年新增多個航點，包括：

  • 貝魯特
  • 達爾文
  • 法蘭克福 - 哈恩機場
  • 印第安納波利斯
  • 哈巴羅夫斯克
  • 馬斯特里赫特
  • 莫斯科伏努科沃
  • 奧斯坦德及匹茲堡

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，疫情繼續為機場同業帶來嚴重影響，尤其是客運量方面，局方衷心感謝各機場同業於這段困難時期竭誠努力、堅守崗位，包括應對新的旅遊要求、因應客運量變動而調整運作，以及實施新健康措施以保障員工及旅客安全。

她稱，今年機管局會繼續與機場同業緊密合作，應對持續的挑戰，並為疫情消退時的客運量復甦作好準備。

2020年訪港旅客人次僅357萬按年跌逾9成，旅發局指已做好部署復甦旅遊業，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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