【坎坷人生】從奧運選手淪為AV女優　今井夢露曾遭性侵流產患躁鬱症

曾被封為「天才滑雪少女」的33歲日本AV女優今井夢露，日前在其網誌上透露患上躁鬱症，多年來一直受病情困擾。今井夢露曾是日本前滑雪板奧運選，但因一次表現失準而被淘汰，之後她的人生急轉直下，曾慘被性侵、還經歷流產、失婚及整容等，最後更走上AV女優之路，坎坷人生令人不勝唏噓。

綜合外媒報道，今井夢露日前在其網誌上透露患上複雑性PTSD、躁鬱症、失眠障礙，早在10多歲時就被診斷出有情緒問題，為了治療失眠她只能不斷吃藥，「如果不吃藥，就會3天都醒著還頭痛」，也提到她罹患的疾病中，躁鬱症是最難理解的，「我無法控制自己，也會苛責自己」。

▲ 今井夢露人生坎坷。（部落格圖片）

她表示很痛苦，開始考慮如何面對周圍的環境。目前她勇敢向外談及自己的情況，自己的感覺已好過了很多。「和自己的病戰鬥，面對它，其實不是輕鬆的事情，但是不要放棄面對，堅強地活著，我覺得是很美好的事情」。

今井夢露是滑雪世家出身，爸爸是單板滑雪教練，哥哥和弟弟也都是單板滑雪運動員，她也成為滑雪板選手，她曾被封為「天才滑雪少女」，12歲成為日本最年輕的滑雪選手，14歲獲全國滑雪板冠軍，她早前上節目時透露，在選手全盛的時期月入300萬元日圓。

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但她的人生卻不是一帆風順，她5歲時父母離異，從此她跟著教練爸爸生活，受到嚴格訓練，家中甚至裝了監視器要看她的練習狀況，也因此幾乎沒有朋友，還遭到同學霸凌。17歲那年她遭到性侵，18歲時代表日本參加2006年的冬奧預賽中表現失準，今井之後被淘汰出局。

經此一役後她的人生驟變，原本社會給她的讚美聲音瞬間變成責罵，她心靈受創，因此一蹶不振，開始始流連於牛郎店，一晚消費高達500萬日圓，最後把積蓄都花光。之後又從事酒吧陪酒工作、期間遇上流產，曾多次自殺未遂。她還兩度失婚，由於財困，她花錢整容，2017年成為AV女優，更拿自己滑雪運動員身份作賣點，震驚日本。

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今井夢露現時獨力撫養一對子女，儘管人生曲折，但她深知滑雪才是自己的依歸。她在AV出道前兩個月，參加了岐阜縣舉行的第35屆全日本滑雪錦標賽，比賽前僅花4天時間訓練，結果超出第二名14分之多碾壓眾人奪冠，2019年她受平昌奧運感召，宣布退出AV界重回滑雪賽場，並劍指2022年北京冬奧。

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責任編輯：羅嘉欣