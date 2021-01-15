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馬鞍山縱火案2名疑犯已潛逃海外被通緝　警拘2人涉協助逃犯罪

社會 17:22 2021/01/15

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商業罪案調查科署理警司吳基駿。（資料圖片）

警方指，在2019年11月11日，有人在馬鞍山一行人天橋上向持不同政見的人士縱火，導致一名受害人嚴重燒傷。經深入調查後，警方鎖定兩名17歲和25歲涉案男子，發現他們於11月至12月期間已乘搭飛機潛逃海外，警方現正通緝該兩名疑犯。調查亦顯示，兩名被通緝男子的離港機票由另外兩名男子購買，因此警方於昨日（14日）於柴灣和元朗以「協助逃犯」罪拘捕兩名60歲和39歲男子，2人分別報稱司機和日語教師。

商業罪案調查科署理警司吳基駿指，過去一段時間就案件採取積極調查，當中馬鞍山站刑毁案和天橋上發生的衝突，由2019年11月至今共拘捕18人，14男4女，年齡介乎16至60歲，報稱學生、文員、地盤工人等，涉暴動、串謀刑事毁壞、公眾行為不檢罪。警方批評潛逃是一個不負責的行為，當潛逃人士回港後，必定依追究其犯下的罪行，而協助逃犯亦是嚴重罪行，一經定罪可被判監10年。

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責任編輯：陳子謙

罪案 縱火 馬鞍山

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