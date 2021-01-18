【疫境自強】ViuTV前主持阿旦逾百萬開餐廳　疫下捱打試過日做幾十元生意

▲ 藝人鄧洢玲(阿旦，Elaine) ，上年底花了過百萬元開設寵物餐廳——Chillax，但開業卻撞正疫情爆發，嚴重影響生意，Elaine自言最差時試過一日只有幾十元生意。

本身已有經營按摩店的藝人鄧洢玲(阿旦，Elaine) ，上年底花了過百萬元開設寵物餐廳——Chillax，但開業卻撞正疫情爆發，嚴重影響生意，Elaine自言最差時試過一日只有幾十元生意。

不過充滿正能量的她笑說餐廳只是生不逢時，暫時處於捱打狀況，但堅持不會坐以待斃，會努力推出不同新點子提升生意額，更相信疫情過後飲食業一定會重回正軌，明天會更好。

▲ Elaine不時帶她的愛犬來「睇舖」，是店子的生招牌。(被訪者提供)

曾有創業經驗的阿旦，形容這次疫情的衝擊很大，更回想3年前首次創業，較現在更順風順水，她說：「當年我儲了一些積蓄，故想做一點小生意，由於沒有創業經驗，於是決定選一些我喜歡的行業去做，因會更加投入。由於我是『骨精』，每次去旅行或拍攝出差，一定會光顧當地的按摩店。而且我覺得香港的按摩店水準十分參差，尤其是衛生程度，服務又不夠貼身，於是我決定開一間高質素的精品按摩店。」

由於按摩店享有口碑，只需兩年已經回本，不過阿旦笑說按摩店間中都出現一些「誤會」，「我刻意把按摩店做得光猛及企理，以免被客人誤會有『另類服務』，但都不是人人明白，曾經有個外國客人投訴女師傅手勢不好，師傅說這客要求按摩敏感部位，我便立即換上男按摩師，但客人拒絕，我最後惟有請他離開。」

開店時間一再延遲

按摩店業務上了軌道，阿旦便計劃擴充發展，「當時我在銅鑼灣見到一個地舖，位置不錯，我原本想再開一間按摩店，但想到在同一地區開另一間按摩店，只會自己「頂」自己，這並不化算。由於我很喜歡狗仔，於是我想到一個兩全其美的方法，就保留按摩之餘，再加上狗仔餐廳的元素，一店有兩個主題，於是Chillax便正式誕生。」

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這計劃是在疫情前落實，原本店子在上半年開業，但事與願違。「原本餐廳在上年新年開始裝修，但因撞正疫情，有很多裝修師傅返鄉下過年，卻不能回到來香港，而且有些建築材料趕不及運到店舖，惟有把裝修暫停。」

後來疫情稍為轉緩，裝修可重新啟動，但由於效果不合阿旦心意，故部分工作就親力親為處理，如她到上海街買建築材料，地磚及製造樓梯的物料等。

店子終於可於9月開業，但期間又經歷第三波及現在的第四波，阿旦自言生意十分難做，更曾試過有一天的生意額只有幾十元，嚇得她手足無措。

坦白講，起初我真的有少少後悔，但我不是後悔開店，只是後悔在這個時間，可謂生不逢時。記得以前未開這店時，曾經計過數，萬一店子生意未達標，可以早些開舖夜點關門，做多幾枱客增加生意額，但怎估到會有限聚令的出現呢？規限人數及晚上不可堂食，很多事情都在意料之外。

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供應狗仔啤酒及香檳

幸好天生樂觀的Elaine明白到只怨天尤人，並不能解決問題，於是積極尋找提升生意的方法，「疫情期間，大家對衛生的要求很高，所以餐廳設有一部消毒機，還有在不同位置加裝消毒噴霧，增加食客的信心。」

店舖亦會定時舉辦主人與寵物聚會，以及提供食客租場搞活動等。「我希望提供餐飲以外的服務，開拓不同的業務。」

當然，作為一間餐廳，菜式水準亦十分重要，翻開Chillax的餐牌，菜式種類甚多，頭盤小食主菜意粉甜品應有盡有，招牌菜包括每日限量供應的脆皮德國鹹豬手配香檸汁、賣相精緻的鮮帶子配鮮檸芒果醬等等。

另外亦有多款給狗仔吃的食物，包括色彩繽紛的狗仔撻、漢堡包、薯條，最搞鬼是有狗仔啤酒及香檳，前者同樣以麥製造，後者則是色澤金黃的汽水，兩款都沒有酒精。

由於兩款「酒」十分特別，經常都會賣斷市，想跟狗仔一起「碰杯」的主人，要飲就要早一點來了。

記者：招美寶