港大倡經濟改革加大教育開支佔GDP5%　以差餉規管樓價代替印花稅

▲ 港大經管學院聯同香港經濟及商業策略研究所今日（15日）公布「香港經濟政策綠皮書」。（程志遠攝）

本港經濟遭受新冠肺炎衝擊，港大經管學院聯同香港經濟及商業策略研究所今日（15日）公布「香港經濟政策綠皮書」，提出本港應推動經濟轉型，增加培訓人才，將教育開支增加至佔GDP5%，又建議從需求和供應解決房屋問題，包括以15%以上差餉規管樓價，代替印花稅，及推出大規模公屋租置計劃。

港大首席副校長王于漸表示，新冠肺炎疫情對本港經濟帶來衝擊，而本港經濟本身也有問題累積，認為是時候反省長遠政策，等待疫情改善後重新定位。

綠皮書指，本港經濟一直倚重金融及相關服務業，建議加大研發開支、提供創科更多職位，並推動再工業化，以製造職業階梯，將本港打造成大灣區的技術創新中心，以適應去全球化的大環境。而使本港進入知識型經濟，綠皮書建議在5年內增加人力資本的資源投放，提升公共教育支出至5%GDP佔比、院校研發支出增至佔GDP2%等。

綠皮書又提出方法解決房屋需求，建議以恆常物業稅如差餉，代替印花稅作為規管樓價的工具，差餉率可提升至高於15%，本地居民自住業主則可豁免。綠皮書亦提出方法增加房屋供應，建議向公屋租戶出售單位，其中一方案為以市價25%出售，待補地價50%，居屋則維持現有待補地價，售市價7成，兩類房屋在兩類計劃的二手市場轉售毋須補地價。

港大經管學院院長蔡洪濱強調，綠皮書的建議不是靈丹妙藥，無意讓社會和政府照單全收，學院希望推動社會關注和討論，以形成共識，改變本港經濟政策。

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記者：徐紹軒