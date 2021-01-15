  • 18°C
香港時間 : 2021115日 (週五) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】挪威23名長者接種BioNTech疫苗後死亡　當局疑副作用加劇長期病情

社會 17:37 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

挪威有23名長者接種疫苗後死亡。(外電圖片)

本港即將進行疫苗接種計劃，不過，屬其中一款供港疫苗的BioNTech mRNA疫苗，在挪威出現至少23人注射疫苗後死亡的情況，全部是80歲以上、有長期病患的長者，當局正詳細調查死因。有當地專家估計，疫苗副作用或加劇部分體弱人士病情，但強調接種疫苗的風險仍是非常小。

挪威上月開始接種疫苗，挪威藥品管理局昨(14日)公布，截至目前有23人接種BioNTech和輝瑞研發的疫苗後死亡，全屬80歲以上長者，本身有心臟問題等嚴重疾病。當局研究其中13宗死亡個案，認為副作用加劇長者本身的病情。

挪威藥品管理局首席醫生西格德指出，mRNA疫苗常見副作用包括發燒、噁心等，建議身體虛弱者事前應前進行個別評估。他強調疫苗的風險非常小，死亡個案仍是罕見。當局已經針對有嚴重疾病的長者，更新疫苗接種指引。挪威自上月27日開始大規模接種疫苗，已有逾2.5萬人打了首針，首批包括已退休的長者。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】再多53名確診病人康復出院　72人情況危殆或嚴重
今日 16:36
【新冠肺炎】再多53名確診病人康復出院　72人情況危殆或嚴重
【強制檢測】被追問油尖旺小區強制檢測詳情　張竹君稱自己「搭緊車」而未有留意陳肇始發言
今日 17:18
【強制檢測】被追問油尖旺小區強制檢測詳情　張竹君稱自己「搭緊車」而未有留意陳肇始發言
【確診大廈】再多2幢大廈列入強制檢測範圍　涉柴灣峰華邨曉峰樓及油麻地碧街15至27Ａ號
今日 16:36
【確診大廈】再多2幢大廈列入強制檢測範圍　涉柴灣峰華邨曉峰樓及油麻地碧街15至27Ａ號
【新冠肺炎】當局稱目前有足夠人手應付追蹤工作　冀透過強制檢測找出更多患者
今日 16:58
【新冠肺炎】當局稱目前有足夠人手應付追蹤工作　冀透過強制檢測找出更多患者
副作用 挪威 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承