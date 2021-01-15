【新冠疫苗】挪威23名長者接種BioNTech疫苗後死亡　當局疑副作用加劇長期病情

▲ 挪威有23名長者接種疫苗後死亡。(外電圖片)

本港即將進行疫苗接種計劃，不過，屬其中一款供港疫苗的BioNTech mRNA疫苗，在挪威出現至少23人注射疫苗後死亡的情況，全部是80歲以上、有長期病患的長者，當局正詳細調查死因。有當地專家估計，疫苗副作用或加劇部分體弱人士病情，但強調接種疫苗的風險仍是非常小。

挪威上月開始接種疫苗，挪威藥品管理局昨(14日)公布，截至目前有23人接種BioNTech和輝瑞研發的疫苗後死亡，全屬80歲以上長者，本身有心臟問題等嚴重疾病。當局研究其中13宗死亡個案，認為副作用加劇長者本身的病情。

挪威藥品管理局首席醫生西格德指出，mRNA疫苗常見副作用包括發燒、噁心等，建議身體虛弱者事前應前進行個別評估。他強調疫苗的風險非常小，死亡個案仍是罕見。當局已經針對有嚴重疾病的長者，更新疫苗接種指引。挪威自上月27日開始大規模接種疫苗，已有逾2.5萬人打了首針，首批包括已退休的長者。

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責任編輯：蘇文軒