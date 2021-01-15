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 【強制檢測】油尖旺區少數族裔難理解防疫措施及檢測令　區內居民：有人隨地吐痰周圍棄置酒樽

社會 17:28 2021/01/15

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衞生署派人到區內舉行健康講座。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，油尖旺區恐成重災區。食物及衞生局局長陳肇始指出，由於油麻地及佐敦近日出現多宗個案，由於樓宇比較舊式及擠迫，政府會東至彌敦道，西至渡船街，北至甘肅術，南至佐敦道進行小區強制檢測，希望達至小區清零目標。詳情即看：【下一頁】

有鑑於油尖旺區疫情嚴重，衞生署今日（15日）於油尖旺多元文化活動中心為當區居民安排中英文的防疫講座，大約20名市民出席，但大多為中年和長者，屬少數族裔的參加者亦不多。講座主要教導居民基礎防疫知識，如口罩的正確配戴方法，和洗手的正確方法。

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住在佐敦廣東道504至512號的印度裔市民Aditya就指，區內衞生環境參次，雖然自己所住的大廈衞生不差，但他知道不少區內的大廈衞生惡劣，例如走廊有人隨地吐痰，地下有大量棄置的酒樽等。

他又指，雖然政府有要求部分大廈的住戶接受強制檢測，但他認為區內50％的少數族裔中英文欠佳，未能讀懂政府公告，令政策防疫效果大減。

尼泊爾聯會主席Rana Ray則指，油尖旺區內有不少尼泊爾人聚居，但不少都人都不明白何謂強制檢測，希望有關當局能以尼泊爾文加強宣傳，以說服居民進行檢測。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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