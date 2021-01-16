【皮膚乾燥】長時間用暖風機眼乾口乾鼻乾咽乾　中醫教3招減少及紓緩不適症狀

▲ 長時間使用暖風機，容易導致眼乾口乾鼻乾咽乾。

近日天氣寒冷，不少市民也開動暖風機禦寒，但長時間使用亦會引發不適症狀。TOPick為此請教註冊中醫師陳俊傑，他指出，天氣乾燥，加上經常打邊爐，使用暖風機、暖水袋或暖包，近期咽喉乾痛、眼乾眼膠多、早上鼻有乾血絲、皮膚㾗乾、暗瘡增多、小便黃或微赤、大便偏乾、便秘，甚至痔瘡發作、肛門刺痛等詢問也明顯增多。陳醫師講解引發不適的原因及改善方法。

引發不適症狀的原因

陳醫師指，暖風機會引致燥、熱症狀。至於暖水袋／暖貼豆袋，則因為令局部地方長期受熱，就會很容易出現類似艾灸控制不好時出現的燥熱症狀，例如：出血、生瘡、小便赤痛。

1. 小型暖風機或暖包/暖貼

局部長期受熱，其他地方仍然長期受冷。冷的地方多，導致全身氣血運行偏慢。局部受熱，未能均勻流行全身，就會引起局部地區「熱鬱」在一處，通常是舊患處。

所以，本來有尿道炎的患者，會引致尿道炎發作；本來有痔瘡的人士，就會引發痔瘡發作；容易咽喉痛的人，就會引發咽喉痛。

2. 大型暖風機

雖然熱力均勻，但若放得太近，時間久了就會變得很乾燥、很熱。因此，有機會引起燥和熱的症狀，例如眼乾、鼻乾、咽喉乾、皮膚乾、失眠等。

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改善方法

1. 小型暖風機／暖包

每隔20至30分鐘就改變受熱的地方或拉筋，可減少局部受熱帶來的創傷。

2. 使用暖風機

環境太乾燥，有人建議放一杯水，但明顯不足夠。暖風機開一晚後，一杯水只是少了三份之一，揮發出來的水分有限，因為表面面積小。

因此，建議掛一件濕的衣服（例如：大褸）在暖風機前面，讓暖風吹著大褸，一方面可以平衡濕度；另外一方面也可讓衣服快點乾透，這樣亦可減少眼乾、鼻乾、咽乾的問題。

陳醫師提醒，天氣乾燥的日子要多搽一兩次潤膚膏，若開了暖風機就要多搽兩三次。

3. 飲食

可選擇蒸的食物，減少吸食燥熱食品。

可稍飲楓樹糖漿，有助緩解眼乾口乾鼻乾咽乾便乾問題。倒出一至兩匙羹楓樹糖漿，用熱水沖開就可飲用。

可進食滋潤食品（每周兩至三次），例如：椰汁西米露、腐竹蓮子糖水、雪耳。

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記者：黃泳欣