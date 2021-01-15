【疫市筍工】英國睡衣公司聘請拖鞋測試員　安在家中穩袋4萬英鎊

▲ 近日，一間英國睡衣公司就公開聘請一男一女成為拖鞋測試員，加入其團隊後，不僅可試著拖鞋，還有舒適的睡袍，毯子和靠墊等。

在新冠肺炎疫情影響下，不少企業都實施在家工作政策；打工仔起床後毋須再費心打扮，家居休閒服裝和拖鞋成為很多人的日常裝束，方便小休時運動、打掃或煮食。近日，一間英國睡衣公司就公開聘請一男一女成為拖鞋測試員，加入其團隊後，不僅可試著拖鞋，還有舒適的睡袍，毯子和靠墊等，機會難逢，有意者切勿錯過！

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據英國睡衣公司Bedroom Athletics官網指出，公司在去年9月期間，對2,000名成年人進行在家辦公的習慣調查，結果發現有86%的受訪者表示，不再喜歡在工作時間內穿著商務鞋履。有見及此，Bedroom Athletics就設計了一系列的居家輕便拖鞋，現時正在尋找一男一女進行測試和審查其最新的拖鞋設計。獲聘員工必須在一個月中選擇兩天，每天至少穿著12小時的拖鞋進行測試，並就拖鞋、休閒服和家居用品的所有方面，提供誠實清晰的評語和反饋。

公司表示，獲聘者毋須離開自己的住所，只要安在家中就會收到一系列的拖鞋、睡袍和毛毯等寢室家品，並可針對風格，性能，保暖性和磨損等方面進行評測。而且，新員工不僅可以免費獲得一雙舒適的拖鞋試用產品，還可每月獲得333英鎊（約港幣3,528元）的報酬。值得注意的是，此測試員角色需要連續參與12個月，應徵者應先考慮自己是否能夠在大流行後，繼續履行拖鞋測試的職責。而完成整個測試後，最高可獲4萬元英鎊（約港幣42.3萬元）作為酬勞。

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如有興趣申請上述職位，可於1月31日前在Bedroom Athletics官網遞交申請，並以100字解釋自己適合成為測試員的原因，公司將在3月物色人選，成功獲聘者將另行收到通知。