【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾

▲ 名校媽媽梁詠琪Gigi設計系畢業，女兒受媽媽的薰陶，主動要求為陶瓷上釉。

梁詠琪（Gigi）跟西班牙丈夫Sergio育有一女Sofia，靚媽Gigi設計系畢業，一直多才多藝，近日不時做陶瓷及整西式甜點，而女兒受媽媽的薰陶，主動要求為媽媽製作的陶瓷上釉，母女合力創作，Gigi很期待燒製的成品面世！

▲ 梁詠琪（Gigi）育有一女Sofia。（IG圖片）

醉心烹飪糕餅及陶藝

在疫情下少了工作，梁詠琪有更多時間學習，早前就報讀了全日制法國糕餅烹飪藝術文憑課程，她在社交平台分享坦言「有種求學時期的感覺和壓力」，曾經因連續上課冷落了女兒，無法陪玩，但取得證書後開心說：「阿女，我得咗啦！」

Gigi烹飪糕餅試過一星期焗足七日，包括準備屋企人的麵包早餐，笑指最受惠的當然都是家中那一大一細！

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除了烹飪外，Gigi熱愛手作及藝術，最近用underglaze（釉下彩）畫了幾個小碟子，紅楓葉帶點秋意，特別喜歡，已經成為她最愛的首飾小碟子。而女兒受媽媽影響，培育出藝術興趣。昨日（14日）Gigi在網絡分享︰

Sofia看我自己做陶瓷自己上釉，也很感興趣，有一天提議我帶一些回來給她畫。昨天她就即興創作了幾個，她很期待釉燒後能看看自己創作的杯盤……

▲ Sofia主動說要在媽媽製作的陶器上添顏色畫圖案。（IG圖片）

她開心發現女兒和自己有共同興趣，有感作為媽媽，最迫不及待想看母女合作的成果！

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重視三文四語及藝術創意

Gigi是名校出身，就讀傳統英文女校瑪利諾修院學校，畢業後入讀理工設計系。她跟丈夫同樣喜歡藝術，2人透過故事繪本及電影等，給女兒引導及啟發創意。之前她曾帶女兒看兒童話劇，後來她嚷著要畫畫，Gigi指自己是「手作媽媽」，樂意陪伴愛女創作。

▲ 44歲的Gigi是靚媽一名。（IG圖片）

現時5歲的Sofia是K3生，一直以來，Gigi重視女兒的三文四語，她曾接受TOPick訪問時指，Sofia於K1時已在家講英文，在學校聽兒歌接觸到普通話，再從父母身上分別學廣東話及西班牙文，三文四語也吸收得快。

小朋友好叻，她知道媽咪對着婆婆就是講廣東話，她對着我就講英文及廣東話，她對着爸爸則是講英文或西班牙文，她完全識轉channel。

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望女兒入讀母校瑪利諾

據悉，Gigi沒有打算讓Sofia入讀國際學校，希望跟自己從瑪利諾修院學校畢業，接受傳統本地名校教育。她曾經帶丈夫及女兒出席母校活動，有女兒率先參觀校園。

瑪利諾修院學校設有中、小學學部，盛產政商界、娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、民政事務局前常任秘書長李麗娟、玩具大王蔡志明女兒蔡加怡，而藝人方面有港姐李嘉欣、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧是瑪利諾小學部校友。

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責任編輯︰王明芳