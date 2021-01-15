【財政預算案】鄉議局晤財爺　倡發行500億元債券及徵收新稅

▲ 新界鄉議局就下月出爐的財政預算案提出多項建議。（李淇攝）

新界鄉議局下午與財政司司長陳茂波會面約一小時，就下月出爐的財政預算案提出多項建議，包括認為政府應考慮擴闊稅基，包括恢復徵收葡萄酒稅、進一步開放體育博彩，以及調高大排氣量的非商用汽車首次登記稅等。

鄉議局主席劉業強表示，政府去年已推出3千多億元的紓困措施救市，但長貧難顧，建議盡快開源，選擇與民生關係最少，影響市民最輕的項目加徵稅收。

鄉議局建議，考慮逐步增加合法體育博彩的種類例如籃球，容許市民投注NBA籃球聯賽等，估計每年可為庫房貢獻大約30億元的博彩稅收益；又認為香港已經成為區內的葡萄酒貿易及集散中心，有條件適度恢復徵收葡萄酒稅，預計每年可為庫房帶來數以億計的酒稅收入。

劉業強提到，現時環球利率處於低水平，是政府發債的好時機，建議政府發行500億元債券，推動本港債券市場發展，減輕政府因抗疫所面對的財政壓力，開展對本港有長遠經濟效益的基建工程及其他投資項目。

另外，劉業強又指，香港未來的主要房屋供應來自新界，建議未來政府可以研究放寬丁屋的高度限制，包括在交通方便的地方，探討發展丁廈，以增加房屋供應，亦可在丁廈中增至首置盤，以及增加過渡性房屋供應等。

鄉議局亦於會上提出多項紓困措施，包括再推出新一輪為期6個月的失業支援計劃、「保就業」計劃等，重點支援航空、旅遊、零售、飲食及演藝文化等重災行業。同時繼續紓解中產階層的財政壓力，寛免2021/22年度兩季的差餉，並將薪俸稅的稅階由現時5萬元擴濶至6萬元，減輕中產打工仔稅務負擔。

記者：李淇