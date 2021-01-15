  • 18°C
香港時間 : 2021115日 (週五) 19:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】

娛樂 18:43 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

蘇施黃網上節目大爆秘聞。

前商台DJ蘇施黃現時轉戰網上頻道，自設的YouTube頻道《Talk蘇》，跟主持人劉天賜、雲海經常大爆秘聞，日前蘇施黃三人在《Talk蘇》再爆娛圈猛料，以中性打扮深入民心的蘇施黃，就自揭曾被圈中一位有婦之夫主動邀約性行為，更開名講出此人是誰。

《Talk蘇》在首集由劉天賜講出當年帶無綫小花出席飯局，令不少網民猜測究竟所指花旦是誰；而近日播出第二集，便由蘇施黃大爆秘聞。

金燕玲患子宮癌接受化療甩頭髮　在密友蘇施黃面前直言：感受到甚麼叫生不如死

蘇施黃、劉天賜、雲海大爆圈中秘聞。（影片截圖）

人夫主動問可否親吻

蘇施黃節目中稱當年認識一位圈中知名有婦之夫，有過一段「驚人」經歷，因對方已離世，故可以指名道姓。

她稱跟這位人夫在當年認識不久，對方隔了多月主動來電邀約食飯，期間單刀直入問蘇施黃有否試過跟男人親熱，蘇施黃答：「我話我試過，他便說不明點解我鍾意女人呢..之後大家都好直接，他問我跟他（親熱）可唔可以，我話唔得，他問我點解唔得，我話好憎人有大肚腩，他的頭髮又好油，總之就是一個污糟男人樣子啦！」

不過對方沒有放棄，再問蘇施黃可否跟他擁抱或接吻，蘇施黃繼續拒絕，反問為何會對自己有興趣，而男方說：「我甚麼都試過，只未試過同不男不女嘅人上床，嘩！攞命呀！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過，蘇施黃指這位人夫其實深愛太太，甚至到了恐怖地步，因對方喪妻後，每晚食飯都準備一套碗筷予亡妻。

【野生捕獲】周潤發帶蘇施黃行完山開餐　發哥阿蘇大埔食16元超抵排骨飯【內附詳情】

蘇施黃稱：「後來他出埠都會拿亡妻的骨灰龕，他一直想有何方法可以跟老婆永遠一齊，最後他每晚食飯，便把亡妻的骨灰，逐日逐日放落飯撈來食，直至全個骨灰龕骨灰食完為止。」

蘇施黃最後開名，稱該位知名圈中人是80年代著名編劇邱剛健，對方曾參予編劇的得獎作品有《投奔怒海》、《胭脂扣》、《地下情》等，在行內頗為有名，於2013年過身。

同場加映：強尼專訪

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【緋聞女王】蔡思貝富貴新歡疑一腳踏兩船　洗米華拍檔Sam曾為羅彩玲鬧離婚
16:50 2021/01/14
【緋聞女王】蔡思貝富貴新歡疑一腳踏兩船　洗米華拍檔Sam曾為羅彩玲鬧離婚
【小豬出軌】Party Boyz兄弟幫羅志祥約「多人運動」　知情者爆料小豬口味：身材大胸是基本款
11:40 2020/04/25
【小豬出軌】Party Boyz兄弟幫羅志祥約「多人運動」　知情者爆料小豬口味：身材大胸是基本款
【飛虎之雷霆極戰】跟馬國明爆料被女星誘開房　吳啟華認失言向「萬人迷」道歉
16:09 2020/06/02
【飛虎之雷霆極戰】跟馬國明爆料被女星誘開房　吳啟華認失言向「萬人迷」道歉
演員 娛樂人物職業 蘇施黃 雲海 電影 編劇 YouTube 娛樂行業

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承