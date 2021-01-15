【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】

▲ 蘇施黃網上節目大爆秘聞。

前商台DJ蘇施黃現時轉戰網上頻道，自設的YouTube頻道《Talk蘇》，跟主持人劉天賜、雲海經常大爆秘聞，日前蘇施黃三人在《Talk蘇》再爆娛圈猛料，以中性打扮深入民心的蘇施黃，就自揭曾被圈中一位有婦之夫主動邀約性行為，更開名講出此人是誰。

《Talk蘇》在首集由劉天賜講出當年帶無綫小花出席飯局，令不少網民猜測究竟所指花旦是誰；而近日播出第二集，便由蘇施黃大爆秘聞。

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▲ 蘇施黃、劉天賜、雲海大爆圈中秘聞。（影片截圖）

人夫主動問可否親吻

蘇施黃節目中稱當年認識一位圈中知名有婦之夫，有過一段「驚人」經歷，因對方已離世，故可以指名道姓。

她稱跟這位人夫在當年認識不久，對方隔了多月主動來電邀約食飯，期間單刀直入問蘇施黃有否試過跟男人親熱，蘇施黃答：「我話我試過，他便說不明點解我鍾意女人呢..之後大家都好直接，他問我跟他（親熱）可唔可以，我話唔得，他問我點解唔得，我話好憎人有大肚腩，他的頭髮又好油，總之就是一個污糟男人樣子啦！」

不過對方沒有放棄，再問蘇施黃可否跟他擁抱或接吻，蘇施黃繼續拒絕，反問為何會對自己有興趣，而男方說：「我甚麼都試過，只未試過同不男不女嘅人上床，嘩！攞命呀！」

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不過，蘇施黃指這位人夫其實深愛太太，甚至到了恐怖地步，因對方喪妻後，每晚食飯都準備一套碗筷予亡妻。

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蘇施黃稱：「後來他出埠都會拿亡妻的骨灰龕，他一直想有何方法可以跟老婆永遠一齊，最後他每晚食飯，便把亡妻的骨灰，逐日逐日放落飯撈來食，直至全個骨灰龕骨灰食完為止。」

蘇施黃最後開名，稱該位知名圈中人是80年代著名編劇邱剛健，對方曾參予編劇的得獎作品有《投奔怒海》、《胭脂扣》、《地下情》等，在行內頗為有名，於2013年過身。

同場加映：強尼專訪

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