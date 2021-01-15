  • 18°C
香港時間 : 2021115日 (五) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地區熱話】藍灣半島Donki料2月3日試業　居民：疫情下好消息【附分店營業時間】

社會 18:03 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

藍灣半島Donki料於2月3日試業。

Donki位於東區首間分店料在下月開業，東區區議會欣藍區區議員李鳳琼今日（15日）在其社交平台透露，她接獲資料小西灣藍灣半島Donki分店預計於2月3日試業，4日正式開張，而營業時間為上午9時至凌晨一時。

有居民表示營業時間比較短，希望之後可以延長，亦有居民擔心在疫情下料增加人群聚集，希望店方都可以推行一些人流管制措施。居於藍灣半島的張太向TOPick表示，疫情下已減少外出，自從知道將有Donki進駐後已十分期待，認為是疫情下的好消息，不過她表示為了避免人多擠迫，會避免在假日去，相信「很多東區人都會放假過來」。

被問及新店開幕人群聚集，會否擔心增加新冠肺炎傳播的風險，李鳳琼表示，作為本區居民坦言擔心增加病毒傳播的機會，不過這是商業決定，自己不能控制，她補充，已於2個月前向商店的管理層要求做好人群管理和防疫措施，而對方亦表示明白，以及會做好人群管理。

她指出，可能已抗疫一段時間，當有新超級市場開幕時，居民大多表示興奮，又指大多數居民擔心當區交通問題，例如違例泊車和車位不足等議題。

未計小西灣藍灣半島分店，Donki在香港已有6間分店，分別在中環、山頂、將軍澳、荃灣、銅鑼灣及尖沙咀，而在疫情下有分店都調整了營業時間，即看圖 ：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【確診大廈】再多2幢大廈列入強制檢測範圍　涉柴灣峰華邨曉峰樓及油麻地碧街15至27Ａ號
今日 16:36
【確診大廈】再多2幢大廈列入強制檢測範圍　涉柴灣峰華邨曉峰樓及油麻地碧街15至27Ａ號
【強制檢測】油尖旺區少數族裔難理解防疫措施及檢測令　區內居民：有人隨地吐痰周圍棄置酒樽
今日 17:28
【強制檢測】油尖旺區少數族裔難理解防疫措施及檢測令　區內居民：有人隨地吐痰周圍棄置酒樽
【政助離職】黎穎瑜稱將隨丈夫移居新加坡生活　兒子年幼需要照顧
今日 13:53
【政助離職】黎穎瑜稱將隨丈夫移居新加坡生活　兒子年幼需要照顧
小西灣 銅鑼灣 東區 中環 藍灣半島 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承