【肥媽喪夫】肥媽分享奇異事件　聲言感亡夫仍在守護：他真的在我身邊

▲ 肥媽拍片分享感受。

肥媽（Maria Cordero）跟葡萄牙籍丈夫Rick結婚21年，感情恩愛，惟Rick去年11月病逝，繼早前受訪時向媒體透露，感覺亡夫Rick一直在身邊守護著自己。

肥媽早前於個人頻道跟網民聊天時，舉出不少「證據」說明丈夫在身邊守護她，若果在家裡找不到物品時，肥媽會在家裡大聲「呼喚」老公，物品就會呈現眼前。

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感覺亡夫在身邊

經歷喪夫之痛的肥媽近日生活已重回正軌，於去年開設個人YouTube頻道的她，除了分享下廚心得外。日前，她在頻道開直播與網民聊天，說說心事。當中肥媽直言很想念丈夫，她更分享日前在家發生的靈異事件，感到丈夫一直守護在身旁。

事緣肥媽原本想賣掉Rick的相機，惟某日房間冷氣突然開著，她說：「早兩日他整蠱我，很冷的天氣，他既然幫我開了冷氣，激到我。我就說『你唔係玩嘢呀老公，而家開冷氣』」

當她落樓斟暖水時，跟大仔聊天後，才知悉丈夫很喜歡這相機，故最後決定不賣掉相機。

肥媽續說：「難怪他開著部冷氣機，原來他叫我落樓下，不想我賣（指相機），後來才知他最錫的孫女開始學影相。」

而奇異事情陸續發生，肥媽謂找不到家裡物品時，會大聲「呼喚」丈夫，她說：「我不是說鬼故，不是導人迷信，因為我老公好頑皮，我太了解他，他真的在我身邊。我找不到東西就大聲叫『老公，啲嘢喺邊？唔好玩呀』，連兒子也說我傻，但轉頭我就找到。」

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堅持拍片分享點滴

肥媽續說自己堅持拍YouTube片，只因老公希望她有所寄託，故堅持著這個承諾。

早前復出幕前錄影TVB賀年飲食節目的肥媽接受訪問時，亦曾透露經常感到丈夫依然在其身邊，無所不在地守護著她。

當時肥媽舉出多個例子，例如在家中桌面擺放的食物，有人吃過的痕跡：「真的不是老鼠，看得出來他吃過。又試過有日我把冷氣開得很冷，我太懶又覺得冷，於是蓋了兩張被，連床冚都蓋在身上，突然感到好舒服睡到天光。醒來才知道原來他幫我跳了掣，整間屋只得冷氣同床頭燈跳了，你就會估到。」

肥媽又提到，某個晚上聽到幾次狗吠聲，從2樓打開電筒照到家門前，見到家中6隻大狗排著隊，尾巴像撥扇一樣狂擺，又覺得是丈夫回來了：「你會感覺到，由初初真的很放不下、很傷心，到後來他每天給我一點事情讓我笑、讓我玩，他就是這樣頑皮、照顧我，讓我覺得他還在我身邊。」

同場加映：謝雪心專訪