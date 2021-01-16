【口臭難忍】嚴重口臭揭長扁桃腺結石猶如「白色珍珠」 丈夫：老婆嫌我不准我靠近

▲ 男子口臭嚴重遭妻子嫌棄，求醫揭長扁桃腺結石猶如「白色珍珠」。

口臭問題嚴重，可能是結石作怪。台灣一名男子口腔經常傳出惡臭，就連妻子都對他相當嫌棄，不讓他靠近。男子求醫檢查後，發現喉嚨長有多顆扁桃腺結石，猶如「白色珍珠」。有醫生指，扁桃腺上有小凹洞，物質容易沉積造成結石，形成口臭。

根據台灣媒體報道，耳鼻喉科專科醫生李瑞文表示，該名42歲男子因喉嚨有異物感、受慢性咳嗽和口氣困擾而求醫，他指自己曾接受牙周病及胃食道逆流檢查，結果均無異常，每天勤奮刷牙也未有改善，抱怨「老婆都嫌我，不准我太靠近」。

李醫生用咽喉內視鏡為男子檢查，發現他的右側扁桃腺上有多顆結石，小至米粒，大至花生米，相信這是是咽喉有異物感的主因。李醫生於是為男子進行局部麻醉，用抽吸管將結石吸出，一周後男子覆診時表示口臭問題大幅改善，更與妻子重修舊好。

口臭成因與預防方法

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威曾接受TOPick訪問指，因食物殘留的渣滓而形成的扁桃腺結石，同樣有機會引致口氣。扁桃腺結石不會引發痛楚，也不會引致發燒，但會有被異物頂住的感覺，並形成口氣，散發惡臭。部分患者會因為口氣而出現社交問題。

為何會有扁桃腺結石？

黃漢威指出，扁桃腺位於喉嚨後方兩側，表面凹凸不平，一點也不平滑，並有坑洞，容易積藏食物殘留的渣滓，形成扁桃腺結石。另外，患有慢性扁桃腺炎的人士，會於扁桃腺的坑洞分泌出白色顆粒，即扁桃腺結石。黃醫生表示，扁桃腺結石通常是白色，大小約為1至5毫米，質感如一粒很軟的米飯。

可怎樣處理扁桃腺結石？

黃醫生表示，若自行挑出結石，有機會導致流血、損傷及反胃。

為免結石愈積愈大，令扁桃腺的坑洞愈來愈闊。他建議，用漱口水或鹽水漱口，只要口腔清潔乾淨，坑洞會自然收細，結石也會隨之消失。但他提醒，需持之以恆地清潔，康復過程最少需要1至2個月。

如果結石容易鬆脫，也可嘗試自行用棉花棒輕力挑出，但不宜使用尖銳的物件處理。若使用漱口水或鹽水後，情況持續，或對生活造成嚴重影響，則需求醫。醫生一般會使用特製的鉗子把結石取出，極少數情況是需要做手術處理的。

如何避免結石的形成？

黃醫生表示，首先要注意口腔衛生，做好清潔。另外，宜少吃花生、果仁、薯片、薯條等零食，因殘留的食物渣滓容易積聚坑洞內，隨之腐爛。每餐進食後，宜用清水或鹽水漱口，保持口腔清潔。

在大部份情況下，口臭可以憑着每天保持口腔衞生及良好的護齒習慣預防，包括每日於早晚及進食後，使用含氟的牙膏擦牙、定期接受口腔檢查、戒煙、多喝水及避免進食味道濃烈的食品。若口臭情況持續，便應請教醫生或牙醫。

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責任編輯：羅嘉欣