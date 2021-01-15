【公務員宣誓】政府發通告　要求18萬公僕四周內宣誓及簽署聲明

公務員事務局向各政策局及部門發出通告，公布有關18萬公務員的宣誓安排，要求去年7月1日之前受聘的公務員，需於四星期內訂立宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠特區。局方指，如有不理會或拒絕簽署，會令人嚴重質疑該公務員是否願意承擔這些基本責任，在逐一考慮每宗個案的實際情況後，會決定是否終止有關聘用。

公務員事務局指，在部門發出信函後四周內，公務員須簽妥及交回聲明，而受聘擔任高級職位的公務員則須宣誓。局方發言人表示，有關要求是希望公務員明確地意識到，公職身分所帶來的責任、承擔和要求，有助進一步保護和鞏固公務員隊伍應恪守的核心價值，確保港府能有效管治。

局方又指，如有公務員不理會、拒絕宣誓或拒絕簽妥和交回聲明，會令人嚴重質疑有關人士是否願意承擔公職人員的基本責任，將會逐一考慮每宗個案的實際情況，並給予機會作出申述，再決定是否按《公務人員（管理）命令》或有關紀律部隊法例下的機制，終止有關公務員的聘用。

當局又指，公務員以暴力行為擾亂治安及公共安全 、以不法手段在社會上進行損害執法機構的執法能力和聲譽，藉以動搖特區政府管治和施政的行為，或明知或罔顧後果地在社會上鼓動違反法律的行為，或參與旨在動搖特區政府管治和施政的組織或活動，皆屬違反誓言及聲明。

至去年7月1日後，新入職的公務員中有超過四千人已作出聲明。

責任編輯：李淇