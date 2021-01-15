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港珠澳大橋超支港府再申撥約15.1億　陳帆︰是次追加撥款已是最後結算

政治 18:41 2021/01/15

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立法會交通事務委員會今召開會議，討論港珠澳大橋工程預算，由原來約90.4億港元，增加約15.1億元。（經濟日報資料圖片）

立法會交通事務委員會今召開會議，討論港珠澳大橋工程預算，由原來約90.4億港元，增加約15.1億元。運輸及房屋局長陳帆表示，是次追加撥款已是最後結算，粵港澳三地政府暫無討論再向工程注資，他強調，若工程日後有財務需要，會透過銀團貸款融資。

陳帆在會上解釋，由於大橋主橋工程龐大而複雜，工程在外海不穩定及複雜的環境下進行，施工技術難度比預期大，部分設計及施工方案需作出相應調整，建造時間亦較預期長，加上人工和材料價格上漲等，大橋建設成本在後期有所增加。

熱血公民立法會議員鄭松泰在會上表示，大橋工程中，約57億元人民幣屬銀團貸款，他認為，現時大橋的使用量低，憂慮日後若未能還清大橋有關貸款，當局稍後會再向立法會申領撥款。陳帆回應指，有關貸款是大橋管理局以其作法人地位借貸，當時預料大橋30年的營運收入，可還清相關貸款。被問及大橋工程未來是否需要承擔額外費用，陳帆就指仍「有待商確」、「要到時再探討」，他解釋，大橋的壽命可超過100年，就算未來30年未能還清債務，其後大橋仍會有收入。

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記者︰尹櫻霖

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