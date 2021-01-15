【恐怖宮外孕】60歲老婦難頂嚴重腹痛2個月求診　驚見36年前死胎完整取出骨頭

▲ 印度一名60老婦竟懷死胎36年後才取出。

腹中有死胎竟36年不取出？台灣家庭醫生闕壯理日前在社交平台，分享一個罕見婦產科案例，一名60歲印度老婦因難頂嚴重腹痛2個月而求診，醫生經檢查後驚覺老婦的腹部有腫塊，內有很多疑似胎兒的骨頭，老婦才透露早於24歲時患有宮外孕，當時已胎死腹中，一直至36年後……

台灣家庭醫生闕壯理在其IG平台及網上討論區「Dcard」發文分享該宗罕見病例，來自印度的60歲老婦一直有長期腹脹、排尿疼痛等情況，至多年後病情轉趨嚴重，老婦難頂劇痛2個月才求診。

死胎約37周大 完整骨頭取出

醫生經檢查後發現，老婦的腹部柔軟、右下腹凸起，經超聲波照射後見到一團含鈣化的腫塊，再用電腦斷層掃瞄後，竟發現腫塊外膜完整，且內有很多根疑似的「胎兒骨頭」。

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醫生馬上為老婦動手術，將位於腸部及子宮間的腫塊及骨頭取出，數量之多竟能拼出完整的胎兒形狀。根據腿骨判斷，該死胎約有37周大。

老婦的身體逐漸康復後，透露自己24歲時曾被診斷出宮外孕，雖然已胎死腹中，但她怕做手術開刀而自行出院，沒有在意死胎的狀況。闕壯理醫生指出，慶幸該名老婦沒有生命危險，在懷胎36年、停經8年後，終於意外「產子」。

1萬個宮外孕僅1人有「石胎」

闕醫生解釋，宮外孕指受精卵不在子宮著床，最常跑到輸卵管（95%），跑到腹腔內的機率約為1%。而該罕見病例稱作「石胎（lithopaedions）」，機率是腹腔內宮外孕的1%，即是一萬個宮外孕的，可能有一個石胎。

「石胎」是因受精卵在腹腔中發育失敗，除了骨頭以外，其他都被母體吸收，但胎兒的羊膜保護了這些組織，使之留存下來。

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責任編輯︰林綺玲