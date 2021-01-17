【轉校掙扎】女兒學業壓力爆煲晚晚失眠　父母支持Band1中學轉Band3

▲ 一名原本讀Band 1的女生因學業壓力太大，毅然轉到Band 3學校，發覺讀書環境也不差。

本港教育制度主流是以分數成績掛帥，不少家長力谷孩子入讀Band 1學校，卻令孩子陷入巨大的學業壓力之中。一名女中學生網民分享了自己的經歷，由Band 1校轉去Band 3校，她剖析了不同級別學校的差異，大讚Band 3校不差。

受不住Band 1學業壓力轉校

該網民日前向facebook專頁「名校Secrets」投稿分享經歷，讀了油尖旺一間Band 1 中學兩年，當時因為受不住壓力轉校，那時全級名次跌一兩名已經很大壓力，每晚都睡得不好，每日放學後就是補課。她慨嘆本身不是有志在做醫生、律師等，而是畢業之後想從事設計，所以跟父母商量，慶幸父母支持她轉校。

佢哋得我一粒女，都唔想壓力太大搞到有咩病。

Band 3校老師有教無類

女生轉校發現Band 3 根本不是坊間傳言中那麼差，她在以前Band 1學校遇到一些功利的老師，有感只花時間在成績表現佳的學生身上，並非有教無類。又或是有老師用很多時間帶課外活動，以及放學即放工，早過學生離校，有感部分老師沒有教學熱誠。她分享對Band 3老師的印象︰

入面啲老師其實好用心教，見你有心求學已經如獲至寶咁，夜晚任何時候都會覆你問題。試過有老師教我哋做功課，教到11點先同我哋一齊走！

Band 1校學習氣氛較佳

可是，她認為學習氣氛一定沒Band 1好，Band 3校有一半同學不讀書，「好Hea比較懶」，可能跟出身有關係，很多同學屋企窮、單親、新移民，或者係超齡學童。

其實最主要都係睇你有無自己努力，根基打得好唔好，好嘅話去到邊都會好。考唔考到高分最後都係睇自己，如果你係咁操paper，我就唔信會低分。

女生轉校有大變化，現時讀得幾開心，空間多了，無以前般大壓力。

網民熱議︰條條大路通羅馬

不少網民都讚揚她有積極心態，並認同她的話，條條大路通羅馬︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映︰非熱門小學不讀？ 許定國校長：「小池大魚」也能讀Band 1中學

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳