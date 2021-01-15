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陳梓維接街坊投訴轉介民建聯求助　余德寶不滿︰請好好反思一下

政治 20:05 2021/01/15

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油尖旺區議員陳梓維，在社交媒體回應民建聯的嘲諷。（陳梓維Facebook截圖）

油尖旺區議員陳梓維昨日（14 日）收到街坊投訴，指佐敦寶發大廈外有大幅不明污漬，擔心是糞渠滲漏。但他說，由於「沒有該大廈的法團電話」，所以「用了一種無人會用方法！就是通知我對家」，即是將個案轉介給該區前區議員民建聯葉傲冬。不過，陳梓維此舉就引起該區區會副主席、公民黨余德寶不滿︰「你唔識，可以搵我們同事幫手，而唔係去民建聯」、「請好好反思一下」。

陳梓維昨在其社交媒體公布向「對家」求助的做法，並強調「慎防對家將投訴當成自己工作，所以在此立下證據」，聲稱會兩星期後再巡視一次。葉傲冬同日也隔空回應指，「街坊搵議員求助、居民搵議幹幫手就常有發生，議員上門搵前議員作個案轉介真係第一次…….」，又指「歡迎繼續轉介」。

民建聯的網上文宣沒有放過機會，在海報上諷刺指「油尖旺區議員陳梓維強烈推介，要幫手都係要揾民建聯」。

陳梓維事後解釋，自己只是「放下立場」向對方求助，只是希望盡快解決問題。

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撰文 : 傅流瑩

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