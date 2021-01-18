【廚房大變身】2萬打造簡潔風廚房　港媽親力親為：心情都靚好多

▲ 靚太在Facebook群組分享分享廚房大翻新的前後分別。

廚房範圍可以說是媽媽們重地，擁有一個整潔又實用性強的廚房絕對會是使她們心情大好。有港媽在「家居裝修分享谷」Facebook群組分享家中廚房大翻新的前後對比圖後，表示只花大概兩萬元進行改造，事後自己心情愉悅，同時更獲得網民大讚。

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這名港媽表示最初對於廚房翻新毫無頭緒，加上疫情期間沒有地方可去。有見及此，她決定為廚房來一個全新大改造，順道打發時間。

她更換新的櫥櫃、水龍頭和煮食爐，而廚房牆身貼紙則在淘寶購買後，花心機和時間逐一貼上。圖中可見，廚房在翻新前欠缺走動空間和儲物位置，導致廚房通道狹窄和比較凌亂。

▲ 廚房亦添至不鏽鋼廚具架，用作擺放碗碟和廚具。(「家居裝修谷」Fb群組圖片)

在完成廚房大翻新後，港媽表示只需花費少許金錢就能為廚房進行大翻身，而且過程不算太難，感到十分開心，非常有滿足感。即使廚房牆身貼紙改造工程未完成，她仍急不及待和群組網民分享。一個美觀又實用的廚房，對於港媽來說真的十分重要。

為廚房進行大翻身，港媽首先付約$4000元用作清拆舊有櫥櫃、接駁水喉等工程，

清拆舊櫃，接駁來去水，裝油煙機（用返原來舊油煙機）$3800

▲ 廚房牆身雲石圖案貼紙是靚太在淘寶購買的。(「家居裝修谷」Fb群組圖片)

而廚櫃、水龍頭及煮食爐，她則分別選擇在旺角樓上裝修店舖及煤氣公司訂購，並由該公司負責安裝，大概花費15,000多元。

櫥櫃～上下櫃包星盆，旺角樓上舖做，萬幾。龍頭，旺角街舖$500......煮食爐，煤氣公司$2980包安裝

圖中所見，翻新後的廚房牆身為雲石圖案，原來是港媽在淘寶購買後，自己逐一貼上的。不過對美感有份執著的她，表示由於自己沒有經驗，所以剪貼效果未如理想，稍後會重新貼上。

牆貼紙，地貼紙，碗筷架，淘$400，自己貼。有些因為無經驗，貼的唔靚，需重新貼。

記者淘寶網了解，發現廚房牆身貼紙是加厚牆紙，賣家更聲稱耐用防水防火防潮，一張加厚牆紙大約由$40起便有，價錢合理。

淘寶網亦有售賣廚房地下的瓷磚貼紙，同樣都是防水防滑耐磨，價錢大約由$30起。另外，廚房亦添至不鏽鋼廚具架，用作擺放碗碟和廚具。不少用家亦留言表示廚具架穩當又美觀，質量不錯，價錢都是由$200起便有一個。

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責任編輯：陳珈希