【確診大廈】油尖旺區錄15宗個案續成重災區 海怡半島﹑康怡花園﹑嘉湖山莊等上榜
社會 20:13 2021/01/15
本港今日（15日）新增38宗新冠肺炎確診個案，3宗為輸入個案，本地病例佔35宗，當中14宗屬源頭不明；另有40多宗初步確診個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案，有15宗。海怡半島﹑康怡花園﹑嘉湖山莊﹑君傲灣等都上榜，即出現染疫個案。
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東區（3宗個案）
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 柴灣悅翠苑
- 鰂魚涌康怡花園N座
南區（1宗個案）
- 鴨脷洲海怡半島怡韻閣
油尖旺區 （15宗個案）
- 油麻地新填地街23號
- 油麻地新填地街24號
- 油麻地新填地街26號
- 油麻地廣基大廈
- 油麻地碧街15號
- 油麻地碧街17號
- 油麻地紅茶館酒店
- 尖沙咀華寶大廈B座
- 尖沙咀華美達華麗酒店
九龍城區（3宗個案）
- 土瓜灣興仁街10號
- 紅磡安泰大廈
- 紅磡源成大廈
觀塘區（1宗個案）
- 牛池灣坪石邨金石樓
葵青區（1宗個案）
- 葵涌石蔭邨仁石樓
荃灣區（1宗個案）
- 荃灣聯仁街18號
沙田區（1宗個案）
- 沙田碩門邨喜碩樓
屯門區（1宗個案）
- 屯門蝴蝶邨蝶意樓
西頁區 （4宗個案）
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 將軍澳君傲灣2座
- 將軍澳叠翠軒2座
北區（3宗個案）
- 上水威尼斯花園1座
- 上水清河邨清頌樓
元朗區（1宗個案）
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14座
離島區（1宗個案）
- 赤鱲角香港天際萬豪酒店
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記者：陳曉瑩