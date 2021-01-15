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【確診大廈】油尖旺區錄15宗個案續成重災區　海怡半島﹑康怡花園﹑嘉湖山莊等上榜

社會 20:13 2021/01/15

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本港今日（15日）新增38宗新冠肺炎確診個案。（曾耀輝攝）

本港今日（15日）新增38宗新冠肺炎確診個案，3宗為輸入個案，本地病例佔35宗，當中14宗屬源頭不明；另有40多宗初步確診個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案，有15宗。海怡半島﹑康怡花園﹑嘉湖山莊﹑君傲灣等都上榜，即出現染疫個案。

點擊圖片即睇部分出現確診個案或居民須強制檢測的大廈：

    點擊圖片放大
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東區（3宗個案）

  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 柴灣悅翠苑
  • 鰂魚涌康怡花園N座

南區（1宗個案）

  • 鴨脷洲海怡半島怡韻閣

油尖旺區 （15宗個案）

  • 油麻地新填地街23號
  • 油麻地新填地街24號
  • 油麻地新填地街26號
  • 油麻地廣基大廈
  • 油麻地碧街15號
  • 油麻地碧街17號
  • 油麻地紅茶館酒店
  • 尖沙咀華寶大廈B座
  • 尖沙咀華美達華麗酒店

九龍城區（3宗個案）

  • 土瓜灣興仁街10號
  • 紅磡安泰大廈
  • 紅磡源成大廈

觀塘區（1宗個案）

  • 牛池灣坪石邨金石樓

葵青區（1宗個案）

  • 葵涌石蔭邨仁石樓

荃灣區（1宗個案）

  • 荃灣聯仁街18號

沙田區（1宗個案）

  • 沙田碩門邨喜碩樓

屯門區（1宗個案）

  • 屯門蝴蝶邨蝶意樓

西頁區 （4宗個案）

  • 將軍澳景林邨景桃樓
  • 將軍澳君傲灣2座
  • 將軍澳叠翠軒2座

北區（3宗個案）

  • 上水威尼斯花園1座
  • 上水清河邨清頌樓

元朗區（1宗個案）

  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14座

離島區（1宗個案）

  • 赤鱲角香港天際萬豪酒店

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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