【確診大廈】油尖旺區錄15宗個案續成重災區　海怡半島﹑康怡花園﹑嘉湖山莊等上榜

▲ 本港今日（15日）新增38宗新冠肺炎確診個案。（曾耀輝攝）

本港今日（15日）新增38宗新冠肺炎確診個案，3宗為輸入個案，本地病例佔35宗，當中14宗屬源頭不明；另有40多宗初步確診個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案，有15宗。海怡半島﹑康怡花園﹑嘉湖山莊﹑君傲灣等都上榜，即出現染疫個案。

點擊圖片即睇部分出現確診個案或居民須強制檢測的大廈：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

東區（3宗個案）

柴灣峰華邨曉峰樓

柴灣悅翠苑

鰂魚涌康怡花園N座

南區（1宗個案）

鴨脷洲海怡半島怡韻閣

油尖旺區 （15宗個案）

油麻地新填地街23號

油麻地新填地街24號

油麻地新填地街26號

油麻地廣基大廈

油麻地碧街15號

油麻地碧街17號

油麻地紅茶館酒店

尖沙咀華寶大廈B座

尖沙咀華美達華麗酒店

九龍城區（3宗個案）

土瓜灣興仁街10號

紅磡安泰大廈

紅磡源成大廈

觀塘區（1宗個案）

牛池灣坪石邨金石樓

葵青區（1宗個案）

葵涌石蔭邨仁石樓

荃灣區（1宗個案）

荃灣聯仁街18號

沙田區（1宗個案）

沙田碩門邨喜碩樓

屯門區（1宗個案）

屯門蝴蝶邨蝶意樓

西頁區 （4宗個案）

將軍澳景林邨景桃樓

將軍澳君傲灣2座

將軍澳叠翠軒2座

北區（3宗個案）

上水威尼斯花園1座

上水清河邨清頌樓

元朗區（1宗個案）

天水圍嘉湖山莊樂湖居 14座

離島區（1宗個案）

赤鱲角香港天際萬豪酒店

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩