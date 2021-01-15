  • 17°C
香港時間 : 2021115日 (五) 22:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育人員專業操守議會換屆選舉因疫情押後　現屆成員延任1年至明年4月

社會 21:39 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

教育局宣布押後舉行本月開始的教育人員專業操守議會選舉，現屆成員全體延任至明年4月。（教育人員專業操守議會網頁截圖）

教育局今日（15日）宣布，受新冠肺炎疫情影響，押後原定1月開始進行的第14屆教育人員專業操守議會選舉，所有現屆成員的任期將延長1年至2022年4月30日。 

操守議會成員任期為2年，現屆成員的任期原定於今年4月30日結束，換屆選舉活動例如提名候選人、宣傳及舉行答問會等工作，一般在1月內開始，至4月進行投票。

教育局發言人表示，現時疫情仍然嚴峻，社會各界必須繼續嚴格遵守各項防疫抗疫措施，且因疫情關係，學校停止面授課堂，大部份學生在家學習，而學校同工正需要全力應對學校教育的新常態，籌劃、試行、檢視和優化嶄新的教學模式以支援學生的學習，同時亦須聚焦處理與疫情相關的學生支援和學校行政工作，因此有關選舉的提名、宣傳、投票等工作難以如期進行。

教育局續指，教育局常任秘書長今日已就押後宣舉及延長現屆議會成員任期事宜，與議會成員會面溝通，並會繼續與議會保持緊密聯繫，提供適切的支援。教育局感謝第13屆操守議會主席和各位成員對議會工作的寶貴貢獻，並會繼續與議會合作，提升教師的專業操守。

操守議會乃根據《教育統籌委員會第五號報告書》的建議，於1994年4月成立，其職權範圍包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂一套應用準則以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。

現屆議會有28名成員，主要由業內人士組成，分別由教師及教育團體提名，另加1名教育局代表及3名業外人士。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

教育局 選舉

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承