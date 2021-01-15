教育人員專業操守議會換屆選舉因疫情押後　現屆成員延任1年至明年4月

▲ 教育局宣布押後舉行本月開始的教育人員專業操守議會選舉，現屆成員全體延任至明年4月。（教育人員專業操守議會網頁截圖）

教育局今日（15日）宣布，受新冠肺炎疫情影響，押後原定1月開始進行的第14屆教育人員專業操守議會選舉，所有現屆成員的任期將延長1年至2022年4月30日。

操守議會成員任期為2年，現屆成員的任期原定於今年4月30日結束，換屆選舉活動例如提名候選人、宣傳及舉行答問會等工作，一般在1月內開始，至4月進行投票。

教育局發言人表示，現時疫情仍然嚴峻，社會各界必須繼續嚴格遵守各項防疫抗疫措施，且因疫情關係，學校停止面授課堂，大部份學生在家學習，而學校同工正需要全力應對學校教育的新常態，籌劃、試行、檢視和優化嶄新的教學模式以支援學生的學習，同時亦須聚焦處理與疫情相關的學生支援和學校行政工作，因此有關選舉的提名、宣傳、投票等工作難以如期進行。

教育局續指，教育局常任秘書長今日已就押後宣舉及延長現屆議會成員任期事宜，與議會成員會面溝通，並會繼續與議會保持緊密聯繫，提供適切的支援。教育局感謝第13屆操守議會主席和各位成員對議會工作的寶貴貢獻，並會繼續與議會合作，提升教師的專業操守。

操守議會乃根據《教育統籌委員會第五號報告書》的建議，於1994年4月成立，其職權範圍包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂一套應用準則以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。

現屆議會有28名成員，主要由業內人士組成，分別由教師及教育團體提名，另加1名教育局代表及3名業外人士。

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責任編輯：馮琪雅