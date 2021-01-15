【強制檢疫】衞生署長向新填地街20、22、24及26號大廈發出14天隔離令

▲ 衞生署今日（15日）再油麻地新填地街20、22、24及26號大廈發出隔離令，禁止所有人及物品進出有關大廈，直至本月28日。（資料圖片）

油麻地新填地街20、22、24及26號有多宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨宣布有關大廈所有居民須檢疫。衞生署今日（15日）晚上再向有關大廈發出隔離令，禁止所有人及物品進出有關大廈，直至本月28日。

衞生署署長今日（15日）根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第25條，向九龍油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令，以便進行接觸者追蹤工作。

衞生署指，由於該處所內有多個「劏房」，亦沒有住客名單，使衞生防護中心的追蹤接觸者工作出現困難，衞生署署長遂發出隔離令，以便識別可能遺漏的個別住戶，盡快安排他們入住檢疫中心。



隔離令要求除衞生主任外的任何人，不得在未獲衞生主任的書面准許下進入或離開受隔離的地方，或將任何物品帶進或帶離受隔離的地方。該隔離令有效至1月28日晚上11時59分。



而在警方的協助下，衞生防護中心至今已安排約90名上述處所的居民遷移至檢疫中心進行檢疫。衞生防護中心亦會繼續在警方的協助下，安排將餘下居民遷移至檢疫設施。

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記者：徐紹軒