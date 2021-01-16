【港區國安法】美國再制裁6人包括統戰部長尤權　譚耀宗警隊國安處高層等

警方本月初「大圍捕」55名組織及參與民主派初選人士，指涉違犯港區國安法的「顛覆國家政權罪」。美國商務部宣佈再就此制裁多6名相關人士，包括中共中央統戰部部長尤權、全國人大常委譚耀宗、中央駐港國安公署副署長孫青野、警隊國家安全處處長蔡展鵬，以及去年入主警隊國安處，成為四名核心主管的兩名警務處助理處長（國安）江學禮及簡啟恩。

美國國務卿蓬佩奧早前亦提及，將探討限制美國駐香港經濟貿易辦事處，以及對破壞香港民主進程的官員施加額外且即時的行動。路透社早前稱，今次採取的行動將在特朗普卸任前幾天，下週三由民主黨總統當選人拜登繼任，這將是針對中國的一系列最新行動。有分析指，這是蓬佩奧採取的強硬措施，試圖鎖定中國。

美國國務卿蓬佩奧上週曾警告稱，將會實施新一輪制裁措施，以應對在香港逮捕的民主運動人士。該警告是在1月6日，美國總統特朗普的支持者衝進國會以推翻其11月大選失敗，促使內地官方媒體指責美國政客「雙重標準」的前一天。

而美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）早前亦曾形容，有關「大圍捕」，是北京連續多次「把香港民主釘進棺材的最新行動」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇