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路透社引消息指　美國擬就民主派「大圍捕」制裁多6人

政治 00:06 2021/01/16

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警方本月初「大圍捕」55名組織及參與民主派初選人士，指涉違犯港區國安法的「顛覆國家政權罪」。路透社引述消息指，美國最快會於當地時間週五宣布，制裁6名相關人士。美國國務卿蓬佩奧早前亦提及，將探討限制美國駐香港經濟貿易辦事處，以及對破壞香港民主進程的官員施加額外且即時的行動。

路透社稱，今次採取的行動將在特朗普卸任前幾天，下週三由民主黨總統當選人拜登繼任，這將是針對中國的一系列最新行動。有分析指，這是蓬佩奧採取的強硬措施，試圖鎖定中國。

美國國務卿蓬佩奧上週曾警告稱，將會實施新一輪制裁措施，以應對在香港逮捕的民主運動人士。該警告是在1月6日，美國總統特朗普的支持者衝進國會以推翻其11月大選失敗，促使內地官方媒體指責美國政客「雙重標準」的前一天。

而美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）早前亦曾形容，有關「大圍捕」，是北京連續多次「把香港民主釘進棺材的最新行動」。

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責任編輯：李淇

政治 經濟 國安法 港區國安法 制裁 美國

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