【WhatsApp跪低】WhatsApp押後與fb分享用戶數據 用戶接受新私隱條款期限延至5月15日

WhatsApp宣布押後與Facebook及Instagram分享用戶數據的政策，把要求用戶檢視和接受新私隱條款的期限，由原定2月8日，押後到5月15日。

WhatsApp早前要求用戶同意將帳戶內的電話號碼等資料，與Facebook共享，用戶只能選擇同意，否則賬戶會被中止或刪除，並在2月8日後無法使用WhatsApp。

事件引起對私隱問題，引發大批用戶逃亡，有不少用戶揚言抵制WhatsApp，轉用另一社交媒體Signal和Telegram。WhatsApp在網誌宣佈，新營運模式的目標實行日期延至5月15日，期間會接觸用戶檢討政策改變。

WhatsApp則解釋新政策不會影響用戶的私人對話或擴大與Facebook分享數據的能力，因為所有對話仍會作端對端加密。

Facebook 於14年以190億美元收購WhatsApp。

WhatsApp本月初起陸續向用戶發出通知，要求用戶同意WhatsApp與facebook共享用戶資訊，若在2021年2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。

據WhatsApp官方網站上公布的新私隱政策，WhatsApp將會為自己及同屬fb家族的公司進行行銷服務。WhatsApp將會向fb旗下的公司及應用程式分享資料，包括fb Messenger、IG等。而fb及其他成員公司也可利用資訊，來改善他們的服務，或顯示相關服務和廣告。

是次WhatsApp收集的用戶資訊非常多，包括：電話號碼、相片、線上狀態及狀態訊息、最後狀態，聯絡人資料等，Whatsapp會使用IP地址和電話號碼區號，來估計用戶的大概位置。

WhatsApp稱，他們提供端到端訊息加密，所以用戶所傳的訊息內容，仍可獲得保障，而發送出去的訊息也不會儲存在WhatsApp伺服器上。