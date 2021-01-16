  • 19°C
香港時間 : 2021116日 (六) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增11間餐廳曾有確診者到訪　葵芳譚仔及東薈城一本日式蛋包飯上榜

健康 10:37 2021/01/16

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

新增11間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增38宗確診，包括21男17女，年齡由6個月至75歲，3宗屬輸入性個案，35宗屬本地感染，當中4宗與中九龍幹線群組相關，17宗與其他個案相關，14宗暫時源頭不明。另外有約40多宗初步陽性個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增11間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 東區　筲箕灣東大街33號　Double K Kitchen（06/01/2021　 #9409）
  • 西環　西寶城　海港酒家（09/01/2021　 #9337）
  • 西環 　皇后大道西576-584號　讚記廚房（10/01/2021　 #9337）

九龍

  • 紅磡　黃埔號6期 　道頓堀御好燒專門店（10/01/2021　 #9361）
  • 佐敦 　百誠大廈 　大家樂（10/01/2021　 #9374）
  • 九龍城 　晴朗商場 　寶峰餐廳（10/01/2021　 #9388）

新界

  • 南丫島　大園村　Lamma Grill（09/01/2021　 #9347）
  • 東涌　東薈城2期　一本日式蛋包飯（09/01/2021　 #9350）
  • 元朗　T Town South　海港酒家（09/01/2021　 #9385）
  • 葵芳 　好爵中心 　譚仔雲南米線（10/01/2021　 #9415）
  • 屯門 　松苑 　食口福生滾麵（11/01/2021　 #9316）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

【同場加映】用錯膠樽分裝酒精或釋出有害物質 認清兩個環保標籤保障安全

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【WhatsApp跪低】WhatsApp押後與fb分享用戶數據 用戶接受新私隱條款期限延至5月15日
今日 10:15
【WhatsApp跪低】WhatsApp押後與fb分享用戶數據 用戶接受新私隱條款期限延至5月15日
病菌及病毒 環境衞生 餐廳 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬
13:44 2021/01/14
【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬