【新冠肺炎】新增11間餐廳曾有確診者到訪　葵芳譚仔及東薈城一本日式蛋包飯上榜

▲ 新增11間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增38宗確診，包括21男17女，年齡由6個月至75歲，3宗屬輸入性個案，35宗屬本地感染，當中4宗與中九龍幹線群組相關，17宗與其他個案相關，14宗暫時源頭不明。另外有約40多宗初步陽性個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增11間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

東區 筲箕灣東大街33號 Double K Kitchen（06/01/2021 #9409）

西環 西寶城 海港酒家（09/01/2021 #9337）

西環 皇后大道西576-584號 讚記廚房（10/01/2021 #9337）

九龍

紅磡 黃埔號6期 道頓堀御好燒專門店（10/01/2021 #9361）

佐敦 百誠大廈 大家樂（10/01/2021 #9374）

九龍城 晴朗商場 寶峰餐廳（10/01/2021 #9388）

新界

南丫島 大園村 Lamma Grill（09/01/2021 #9347）

東涌 東薈城2期 一本日式蛋包飯（09/01/2021 #9350）

元朗 T Town South 海港酒家（09/01/2021 #9385）

葵芳 好爵中心 譚仔雲南米線（10/01/2021 #9415）

屯門 松苑 食口福生滾麵（11/01/2021 #9316）

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責任編輯：羅嘉欣